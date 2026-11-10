Zdjęcie: Rosja spowodowała pożar w obiekcie infrastruktury krytycznej w obwodzie kirowogradzkim

10 listopada wojska Federacji Rosyjskiej zaatakowały obiekt infrastruktury krytycznej w rejonie Gołowaniwskim w obwodzie kirowogradzkim. W wyniku trafienia wybuchł pożar.

Ze względu na ciągłe zagrożenie ponownymi ostrzałami ratownikom trudno było ugasić pożar.

Obecnie pożar został zlokalizowany, trwają prace nad jego ugaszeniem.

Według wstępnych informacji nikt nie ucierpiał w wyniku ataku.

Źródło: Państwowa Służba Ratownicza

Wieczorem 9 listopada rosyjscy okupanci zaatakowali infrastrukturę energetyczną w rejonie Pervomajskim w obwodzie mykolaivskim za pomocą dronów bojowych Shahed-238.

W wyniku rosyjskiego ataku na Kremenczuk i rejon Kremenczuka w nocy z 8 na 9 listopada ratownicy uratowali 15 osób, a siedem osób odniosło obrażenia, w tym 16-letnie dziecko. Pożary, które wybuchły w miejscach uderzeń, zostały już ugaszone.

W Połtawie w wyniku upadku rosyjskiego drona zapaliły się dwa garaże.

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