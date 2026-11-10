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Zdjęcie: Rosja spowodowała pożar w obiekcie infrastruktury krytycznej w obwodzie kirowogradzkim

UA NEWS 10 listopada 2026 08:26
Zdjęcie: Rosja spowodowała pożar w obiekcie infrastruktury krytycznej w obwodzie kirowogradzkim

10 listopada wojska Federacji Rosyjskiej zaatakowały obiekt infrastruktury krytycznej w rejonie Gołowaniwskim w obwodzie kirowogradzkim. W wyniku trafienia wybuchł pożar.

 

Ze względu na ciągłe zagrożenie ponownymi ostrzałami ratownikom trudno było ugasić pożar.

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Obecnie pożar został zlokalizowany, trwają prace nad jego ugaszeniem.

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Według wstępnych informacji nikt nie ucierpiał w wyniku ataku. 

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Źródło: Państwowa Służba Ratownicza

Wieczorem 9 listopada rosyjscy okupanci zaatakowali infrastrukturę energetyczną w rejonie Pervomajskim w obwodzie mykolaivskim za pomocą dronów bojowych Shahed-238.

W wyniku rosyjskiego ataku na Kremenczuk i rejon Kremenczuka w nocy z 8 na 9 listopada ratownicy uratowali 15 osób, a siedem osób odniosło obrażenia, w tym 16-letnie dziecko. Pożary, które wybuchły w miejscach uderzeń, zostały już ugaszone.

W Połtawie w wyniku upadku rosyjskiego drona zapaliły się dwa garaże.

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