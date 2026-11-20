Rosyjskie wojska przeprowadziły masowany atak na obwód winnycki. W wyniku ostrzału jedna osoba odniosła obrażenia; odnotowano również uszkodzenia 13 prywatnych domów mieszkalnych, budynków urzędu gminy oraz domu kultury.

„W wyniku masowanego, kombinowanego ataku wroga na obwód winnicki uszkodzonych zostało 13 prywatnych domów, dom kultury oraz siedziba starostwa. Zniszczono również jeden samochód” – czytamy w komunikacie.

Obecnie trwają prace nad usunięciem skutków ataku Rosji.

Poinformowała o tym szefowa administracji obwodowej Natalia Zabolotna.

Rosja ponownie zaatakowała infrastrukturę energetyczną obwodu winnickiego.

Rosja zaatakowała infrastrukturę kolejową w obwodzie winnickim.

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