Generał dywizji rezerwy Sił Zbrojnych Ukrainy Serhij Krywonos: NATO wciąż przygotowuje się do wojen z przeszłości, a nie do współczesnej wojny

Serhij Krywonos — ukraiński generał dywizji w rezerwie, były zastępca sekretarza Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy. Brał udział w rozwoju Sił Operacji Specjalnych Ukrainy oraz w tworzeniu ich infrastruktury szkoleniowej. Pełni funkcję wiceprezesa Międzynarodowej Akademii Bezpieczeństwa Cywilnego i Współpracy, gdzie odpowiada za współpracę z siłami bezpieczeństwa.

Scott Douglas Jacobsen rozmawiał z Siergijem Krywonosem na temat Sił Operacji Specjalnych Ukrainy, priorytetów w wyborze celów, szkolenia żołnierzy w czasie wojny oraz zmian technologicznych. Krywonos podkreśla, że NATO musi szybciej dostosować się do współczesnych warunków prowadzenia działań bojowych, opowiada o wykorzystaniu dronów i sztucznej inteligencji, podkreśla znaczenie ludzkiej oceny sytuacji i ochrony personelu, a także ocenia znaczne straty rosyjskich sił specjalnych podczas inwazji.

Scott Douglas Jacobsen: Ukraińskie siły operacji specjalnych prowadzą operacje obronne przeciwko rosyjskiej agresji oraz operacje ofensywne mające na celu odzyskanie terytoriów. Czym różnią się wymagania strategiczne dotyczące tych dwóch rodzajów zadań?

Serhij Krywonos: Zależy to od tego, której formacji wojskowej udzielamy wsparcia. Siły operacji specjalnych nie działają samodzielnie. Działają one w ramach ogólnego planu konkretnej operacji ofensywnej lub obronnej.

Jacobsen: Kiedy Ukraina przeprowadza ataki na obiekty wojskowe na terytorium Rosji, w jaki sposób określa się cele, które mają największe znaczenie dla ukraińskich działań wojennych?

Krywonos: Analizujemy, które cele na terytorium przeciwnika mają dla niego kluczowe znaczenie.

Uważam, że współczesna wojna dotyczy przede wszystkim gospodarki. Osłabienie zdolności rosyjskiej gospodarki do funkcjonowania i wspierania działań wojennych przynosi korzyści Ukrainie.

Jacobsen: Czym różni się przygotowanie ukraińskich Sił Operacji Specjalnych w czasie aktywnej wojny od przygotowania żołnierzy w krajach Europy i Ameryki Północnej?

Krywonos: Ukraina zgromadziła dwanaście lat doświadczenia w prowadzeniu działań bojowych. Dlatego nasz system szkolenia różni się od tego, z którego korzystają kraje europejskie.

Podstawowe szkolenie odbywa się w centrum szkoleniowym Sił Operacji Specjalnych w Berdyczowie. Po ukończeniu kursu kwalifikacyjnego żołnierze przechodzą dalsze szkolenie zgodnie ze swoimi specjalizacjami.

Zagraniczni instruktorzy często uczą się od naszych żołnierzy więcej, niż sami są w stanie ich nauczyć.

Moim zdaniem większość krajów NATO wciąż przygotowuje się do wojen z przeszłości, a nie do współczesnej wojny, z jaką mamy do czynienia dzisiaj.

Nawet na tych targach niektóre firmy nadal myślą w kategoriach przestarzałych standardów. Ten sam problem dostrzegam na targach w Londynie, Waszyngtonie i w Polsce. Rzeczywistość współczesnej wojny jest przyswajana zbyt wolno.

Jacobsen: Widzieliśmy takie operacje jak „Pajęczyna”, a także izraelską operację z wykorzystaniem wybuchających pagerów. Jak będą wyglądały operacje specjalne przyszłości? Czy będą w nich częściej wykorzystywane drony i sztuczna inteligencja?

Krywonos: Siły operacji specjalnych badają nowinki technologiczne i skutecznie wykorzystują je podczas obecnej wojny.

W przyszłości lepiej będzie powierzać zadania maszynom, a nie ludziom, ponieważ zmniejsza to ryzyko śmierci żołnierzy.

Jednak sztuczna inteligencja nie zawsze jest w stanie uwzględnić wszystkie niuanse zachowania przeciwnika. Ludzie nadal muszą odgrywać aktywną rolę. Sztuczna inteligencja może usprawnić planowanie, ale nie jest w stanie całkowicie zastąpić ludzkiego intelektu ani uwzględnić wszystkich czynników ludzkich. Mogą one stanowić zarówno zalety, jak i słabe strony.

Jacobsen: Dostrzegam dwa przeciwstawne podejścia: Rosja jest gotowa pogodzić się z dużymi stratami, podczas gdy Ukraina coraz bardziej koncentruje się na ochronie życia swoich żołnierzy. Czy ta zasada ma również wpływ na prowadzenie ukraińskich operacji specjalnych?

Kryvonos: Oczywiście.

Jacobsen: O ile dobrze rozumiem, Rosja zużyła znaczne zasoby sił specjalnych w początkowych etapach pełnej inwazji w 2022 roku. Czy to stwierdzenie jest słuszne?

Krywonos: Tak. Wielu takich żołnierzy zginęło w 2022 roku. Moim zdaniem Rosja wykorzystywała ich nieefektywnie i poniosła znaczne straty.

Uważam, że siły operacji specjalnych są najskuteczniejsze bezpośrednio przed rozpoczęciem działań wojennych lub na początkowym etapie wojny. Kiedy rozpoczyna się wojna na pełną skalę, dostosowują się one do planu operacyjnego dowódcy wyższego szczebla. Nie działają już samodzielnie, lecz wykonują zadania wyznaczone przez tego dowódcę.

Problem, z którym się spotkałem, polega na tym, że wyższym dowódcom ukraińskim brakowało zrozumienia, jak prawidłowo wykorzystywać siły operacji specjalnych.

Jacobsen: Bardzo dziękuję za możliwość rozmowy z panem i za poświęcony czas, Serhiju.

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