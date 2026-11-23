W nocy z 22 na 23 listopada Siły Obronne Ukrainy przeprowadziły atak na zakład produktów naftowych w Nowoszachtinsku w obwodzie rostowskim Federacji Rosyjskiej. Ogromny pożar na terenie zakładu zarejestrowały nawet satelity.

„Na terenie zakładu rozległy się wybuchy i wybuchł pożar, który widać nawet z satelity. Zniszczono instalację bitumiczną, kolumnę instalacji wstępnego przetwarzania ropy naftowej AVT, piec reboilerowy oraz park zbiorników”.

Ponadto, jak informują ukraińskie siły zbrojne, zniszczono kompleks walki elektronicznej „Pole-21” oraz przeciwlotniczy kompleks rakietowo-armatni „Pancyr”.

Rafineria w Nowoszachtinsku jest w stanie przetwarzać do 7,5 mln ton ropy rocznie. Produkuje on olej napędowy i paliwo okrętowe, a także mazut. Zakład znajduje się zaledwie kilkadziesiąt kilometrów od granicy z Ukrainą, więc jego paliwo ma najkrótszą drogę do rosyjskich oddziałów na południu.

Źródło: Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Przypomnijmy, że: W obwodzie rostowskim w Federacji Rosyjskiej zaatakowano rafinerię w Nowoszachtinie.

Wcześniej Sztab Generalny potwierdził zniszczenie jednej z największych rosyjskich rafinerii w Baszkirii.

Siły Obronne zadały również cios rafinerii w obwodzie krasnodarskim w Rosji.

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