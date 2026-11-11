W ciągu 10 listopada na froncie doszło do 125 starć bojowych z wojskami rosyjskimi. Największą aktywność okupanci wykazywali na kierunkach Kostiantynówskim i Pokrowskim, gdzie ukraińscy obrońcy odparli odpowiednio 15 i 11 ataków. Poinformował o tym Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Według danych dowództwa wojskowego w ciągu ostatniej doby armia rosyjska przeprowadziła 65 nalotów i zrzuciła 222 kierowane bomby lotnicze. Ponadto przeciwnik wykorzystał 8781 dronów-kamikadze i 2653 razy ostrzelał miejscowości oraz pozycje ukraińskich wojsk. Osiem ostrzałów przeprowadzono z rakietowych systemów ognia salwowego.

Pod ostrzałem wroga znalazły się miejscowości w obwodach sumskim i czernihowskim. W szczególności w obwodzie sumskim ostrzelano Koreniok, Tovstodubowe, Bachiwsk, Seredyna-Buda, Neskuchne i inne miejscowości. Atak lotniczy dotknął miejscowość Kruzhok.

Siły obronne przeprowadzały również ataki na obiekty wojskowe przeciwnika. Ukraińskie siły powietrzne, wojska rakietowe i artyleria uderzyły w obszar skupiska personelu i sprzętu okupantów, punkt dowodzenia dronami, trzy pozycje artyleryjskie oraz punkt dowodzenia i obserwacji.

Gdzie toczyły się najzacieklejsze walki

Na kierunkach północno-słobożańskim i kurskim wojska rosyjskie przeprowadziły sześć nalotów z użyciem 11 kierowanych bomb lotniczych oraz 41 ostrzałów, w tym dwa z systemów rakietowych wielokrotnego wystrzału (RSZV).

Na kierunku południowo-słobozhańskim ukraińskie oddziały powstrzymały siedem ataków wroga w pobliżu Tichogo oraz w rejonie Czajkivki, Ochrimivki, Wołochivki, Mykołaivki, Baksziejivki i Małej Wołczej. Na kierunku kupiańskim Rosjanie nie prowadzili działań ofensywnych.

Na kierunku Liman okupanci dwukrotnie próbowali przełamać ukraińską obronę w kierunku Drużelubówki i Limanu. Na kierunkach Słowiańskim i Kramatorskim odnotowano po jednym ataku – odpowiednio w pobliżu Mykołajówki oraz w kierunku Gołubówki.

Najwięcej ataków na froncie wschodnim miało miejsce na kierunku Kostiantynówskim — 15. Wojska rosyjskie prowadziły ofensywę w pobliżu Kostiantynówki oraz w kierunku Drużkivki, Illinivki, Mykołajpilla, Rusynego Jaru, Hruzki i Vilnego.

Kolejne 11 ataków ukraińskie siły zbrojne odparły na kierunku Pokrowskim. Przeciwnik próbował posuwać się naprzód w kierunku Nowego Donbasu, Bilytskiego, Dobropilla, Wasylówki, Sergiivki i Molodetskiego.

Na południowym odcinku frontu Rosjanie dwukrotnie zaatakowali w rejonie Aleksandrówskim, trzykrotnie – w rejonie Huliaipilskim oraz raz – w rejonie Orichowskim. W rejonie Dniepru nie odnotowano działań szturmowych.

Sztab Generalny poinformował również, że na kierunkach wołyńskim i poleskim nie ma oznak formowania się grup ofensywnych przeciwnika.

Wcześniej Sztab Generalny zaktualizował dane dotyczące strat armii rosyjskiej na dzień 11 listopada.

Od początku doby na froncie doszło do 116 starć, najostrzejszych pod Kostiantynówką – poinformował Sztab Generalny.

Rosyjski dyktator Władimir Putin próbuje rozpowszechniać wśród partnerów międzynarodowych fałszywe informacje, jakoby Ukraina kontrolowała jedynie 10% terytorium obwodu donieckiego.

Na kierunku Wielkoburluckim wojska rosyjskie próbują posuwać się naprzód w różnych kierunkach, aby pogłębić wyłom w ukraińskiej obronie.

Czytaj nas na