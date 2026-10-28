W ciągu 28 października na froncie doszło do 181 starć bojowych między Siłami Obronnymi Ukrainy a wojskami rosyjskimi. Najintensywniejsze walki toczyły się na kierunku Pokrowskim, gdzie przeciwnik przeprowadził 38 ataków.

„Ogółem od początku tej doby doszło do 181 starć bojowych. Przeciwnik przeprowadził 55 nalotów, zrzucając 188 kierowanych bomb lotniczych. Ponadto wykorzystał do ataków 5249 dronów-kamikadze i przeprowadził 1731 ostrzałów miejscowości oraz pozycji naszych wojsk” – czytamy w komunikacie.

W ciągu ostatnich 24 godzin na kierunku południowo-słobozhańskim odnotowano siedem starć bojowych w pobliżu Ternowej, Starycy, Ozernogo i Chrypunów; jeden atak nie został dotychczas zakończony.

Na kierunku kupiańskim Siły Obronne udaremniły jedną próbę najeźdźców, by posunąć się naprzód w rejonie Nowoosynowego.

Na kierunku Liman doszło do czterech starć bojowych w rejonach Nadiji, Kolodziw, Limanu i Dibrowy; jedna bitwa trwa do tej pory.

Dwa ataki okupantów zostały odparte na kierunku Słowiańskim w rejonach Zakitnego i Krywej Łuki.

Na kierunku Kostiantynów nasze oddziały 16 razy powstrzymały natarcie wroga w rejonach Kostiantynówki, Oleksijewo-Druzhkivki, Nowoseliwki, Rozkisznego, Długiej Balki, Nowogrigorówki, Mykołajpilla, Nowopawłówki i Pietrivki.

W sumie odnotowano 38 starć bojowych na kierunku Pokrowskim w rejonach miejscowości Toreckie, Kucherów Jar, Sofiivka, Vilne, Zolotyi Kolodiaz, Nowego Szachowego, Stepów, Nowego Donbasu, Czernihówki, Swiatogorówki, Dobropiлля, Nowogryszyna, Siergiiwki, Wasyliwki, Udacznego, Molodeckiego i Nowopawłówki, z których trzy trwają do tej pory.

Według wstępnych danych, dzisiaj zlikwidowano tu 34 okupantów, a 24 zostało rannych; zniszczono siedem pojazdów oraz 59 kryjówek wroga. Uszkodzono jeden pojazd oraz 25 kryjówek przeciwnika. Zniszczono lub unieszkodliwiono 153 bezzałogowe statki powietrzne różnych typów.

Ukraińscy żołnierze skutecznie odparli jeden atak wroga na kierunku Aleksandrówskim w rejonie miejscowości Kalinowskie.

Dziewięć ataków odnotowano na kierunku Huliaipilskim w rejonach miejscowości Kosivcewe, Nowe Zaporoże, Werchnia Tersa, Huliaipilskie, Bilohiria i Charivne.

Na kierunku Orichówskim nasi obrońcy odepchnęli wroga w pobliżu Nowojakowliwki.

Na kierunkach północno-słobożańskim, kramatorskim i przydnieprowskim wróg nie prowadził działań ofensywnych.

Na pozostałych kierunkach nie odnotowano istotnych zmian w sytuacji.

Informacje te zawarte są w komunikacie Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy dotyczącym sytuacji na godz. 22:00 w środę, 28 października.

Mapa działań bojowych na Ukrainie na dzień 28 października 2026 r. oraz najbardziej gorące kierunki.

Żołnierze 2. korpusu Gwardii Narodowej Ukrainy „Charta” prowadzą podziemną operację specjalną „Veles” na kierunku Kupiańskim, wnikając w głąb terytorium na odległość ponad 15 kilometrów. O pierwszych wynikach działań poinformowali 27 października prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego dowódcy: Mykhajło Drapatyj, Ihor Obolenski oraz Pawło Palisa.

W ciągu dnia 26 października oraz w nocy z 26 na 27 października oddziały Sił Obronnych Ukrainy przeprowadziły skuteczne ataki na obiekty wojskowe rosyjskich okupantów w obwodach ługańskim, donieckim i zaporoskim. W szczególności zniszczono magazyny amunicji armii RF w okolicach miejscowości Djakowe w obwodzie ługańskim oraz Ogorodnie w obwodzie donieckim, co znacznie ogranicza możliwości ogniowe przeciwnika na froncie.

178 starć bojowych w ciągu dnia — najzacieklejsze walki toczyły się na kierunkach Pokrowskim i Huliaipilskim

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