W ciągu ostatnich 24 godzin na froncie doszło do 156 starć bojowych między Siłami Obronnymi Ukrainy a wojskami rosyjskimi. Największą aktywność okupantów odnotowano na kierunku Pokrowskim – poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Na kierunkach północno-słobozhańskim i kurskim w ciągu ostatnich 24 godzin agresor przeprowadził trzy ataki lotnicze, wykorzystując pięć bomb kierowanych, oraz dokonał 52 ostrzałów pozycji naszych wojsk i miejscowości, z czego jeden z użyciem systemów rakietowych wielokrotnego wystrzału (RSZV).

Na kierunku południowo-słobożańskim ukraińskie oddziały odparły sześć ataków wroga w kierunku miejscowości Ochrimówka, Chrypuny, Mała Wołcza oraz w rejonach Starycy i Czugunówki.

Na kierunku kupiańskim okupanci nie przeprowadzili działań szturmowych.

Próby przebicia się przez nasze linie obronne zostały odparte na kierunku limańskim, gdzie okupanci przeprowadzili sześć ataków w rejonie miejscowości Zariczne oraz w kierunku Limanu.

Na kierunku słowiańskim przeciwnik przeprowadził dwa ataki w kierunku Piskunówki oraz w rejonie miejscowości Jampil.

Na kierunku Kramatorskim przeciwnik przeprowadził trzy działania szturmowe, atakując w kierunku Wasjutynskiego oraz w rejonie Tychonówki.

Na kierunku Kostiantynów odnotowano dziewięć ataków. Najeźdźcy prowadzili działania ofensywne w rejonach miejscowości Kostiantynówka, Długa Balka, Rusin Jar oraz w kierunku Mykołajpola.

Trzynaście ataków przeprowadził wróg na kierunku Pokrowskim. Okupanci próbowali posuwać się naprzód w pobliżu miejscowości Vilne, Svitle, Molodetske oraz w kierunku miejscowości Mirne, Serhiivka, Novopavlivka.

Na kierunku Aleksandrowskim wróg nie przeprowadzał działań szturmowych.

Na kierunku Huliaipilskim okupanci dwukrotnie zaatakowali pozycje naszych obrońców. Wróg próbował posuwać się naprzód w kierunku miejscowości Nowe Zaporoże.

Na kierunku Orichów okupanci przeprowadzili atak w rejonie Stepowego.

Na kierunku przydnieprowskim przeciwnik nie prowadził działań szturmowych.

Na kierunkach wołyńskim i poleskim nie stwierdzono oznak formowania przez wroga grup ofensywnych.

Informacje te zawarte są w raporcie Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy zawierającym dane operacyjne na godz. 08:00 10 listopada.

Przypomnijmy, że w ciągu ostatnich 24 godzin Siły Zbrojne Ukrainy zlikwidowały ponad 2,2 tysiąca rosyjskich żołnierzy.

Na froncie doszło do 148 starć: najintensywniejsze miały miejsce na kierunkach Pokrowskim i Konstantynowskim.

W ciągu ostatniej doby Siły Zbrojne Ukrainy zlikwidowały na froncie 2 280 rosyjskich okupantów.

W ciągu ostatniej doby na froncie odnotowano 140 starć, a najgorętszym kierunkiem pozostaje kierunek Pokrowski.

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