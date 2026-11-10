Sztab Generalny odnotował 156 starć w ciągu ostatnich 24 godzin i wskazał najbardziej intensywny obszar walk
W ciągu ostatnich 24 godzin na froncie doszło do 156 starć bojowych między Siłami Obronnymi Ukrainy a wojskami rosyjskimi. Największą aktywność okupantów odnotowano na kierunku Pokrowskim – poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.
Na kierunkach północno-słobozhańskim i kurskim w ciągu ostatnich 24 godzin agresor przeprowadził trzy ataki lotnicze, wykorzystując pięć bomb kierowanych, oraz dokonał 52 ostrzałów pozycji naszych wojsk i miejscowości, z czego jeden z użyciem systemów rakietowych wielokrotnego wystrzału (RSZV).
Na kierunku południowo-słobożańskim ukraińskie oddziały odparły sześć ataków wroga w kierunku miejscowości Ochrimówka, Chrypuny, Mała Wołcza oraz w rejonach Starycy i Czugunówki.
Na kierunku kupiańskim okupanci nie przeprowadzili działań szturmowych.
Próby przebicia się przez nasze linie obronne zostały odparte na kierunku limańskim, gdzie okupanci przeprowadzili sześć ataków w rejonie miejscowości Zariczne oraz w kierunku Limanu.
Na kierunku słowiańskim przeciwnik przeprowadził dwa ataki w kierunku Piskunówki oraz w rejonie miejscowości Jampil.
Na kierunku Kramatorskim przeciwnik przeprowadził trzy działania szturmowe, atakując w kierunku Wasjutynskiego oraz w rejonie Tychonówki.
Na kierunku Kostiantynów odnotowano dziewięć ataków. Najeźdźcy prowadzili działania ofensywne w rejonach miejscowości Kostiantynówka, Długa Balka, Rusin Jar oraz w kierunku Mykołajpola.
Trzynaście ataków przeprowadził wróg na kierunku Pokrowskim. Okupanci próbowali posuwać się naprzód w pobliżu miejscowości Vilne, Svitle, Molodetske oraz w kierunku miejscowości Mirne, Serhiivka, Novopavlivka.
Na kierunku Aleksandrowskim wróg nie przeprowadzał działań szturmowych.
Na kierunku Huliaipilskim okupanci dwukrotnie zaatakowali pozycje naszych obrońców. Wróg próbował posuwać się naprzód w kierunku miejscowości Nowe Zaporoże.
Na kierunku Orichów okupanci przeprowadzili atak w rejonie Stepowego.
Na kierunku przydnieprowskim przeciwnik nie prowadził działań szturmowych.
Na kierunkach wołyńskim i poleskim nie stwierdzono oznak formowania przez wroga grup ofensywnych.
Informacje te zawarte są w raporcie Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy zawierającym dane operacyjne na godz. 08:00 10 listopada.
Przypomnijmy, że w ciągu ostatnich 24 godzin Siły Zbrojne Ukrainy zlikwidowały ponad 2,2 tysiąca rosyjskich żołnierzy.
Na froncie doszło do 148 starć: najintensywniejsze miały miejsce na kierunkach Pokrowskim i Konstantynowskim.
W ciągu ostatniej doby Siły Zbrojne Ukrainy zlikwidowały na froncie 2 280 rosyjskich okupantów.
W ciągu ostatniej doby na froncie odnotowano 140 starć, a najgorętszym kierunkiem pozostaje kierunek Pokrowski.