We wtorek, 24 listopada, armia Federacji Rosyjskiej pobiła roczny antyrekord strat od początku wojny na pełną skalę: od początku 2026 r. wyniosły one 432 519 żołnierzy, co już przekroczyło wynik za cały rok 2024 (430 790 osób).

Jak poinformowała służba prasowa Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy, wskaźnik ten jest porównywalny z liczbą mieszkańców czterech regionów Federacji Rosyjskiej – autonomicznych okręgów Nienieckiego i Czukockiego, obwodu magadańskiego oraz Republiki Ałtaju, gdzie mieszka około 434 tysięcy osób.

W Sztabie Generalnym dodano, że łączna powierzchnia tych regionów wynosi około 1,5 miliona kilometrów kwadratowych, a do końca 2026 roku pozostało jeszcze ponad pięć tygodni. Ukraińskie siły zbrojne zapewniły, że będą nadal zadawać straty przeciwnikowi, dopóki Rosja nie zaprzestanie zbrojnej agresji przeciwko Ukrainie.

Źródło: komunikat służby prasowej Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy w serwisie Telegram.

Rosstat odnotował w obwodzie donieckim co najmniej 270 tysięcy ofiar śmiertelnych wśród rosyjskich żołnierzy w ciągu lat wojny. Dla porównania, bitwa o Berlin kosztowała armię ZSRR 78 tysięcy ofiar śmiertelnych.

Co pięć minut w wojnie przeciwko Ukrainie ginie jeden rosyjski żołnierz – wynika z ujawnionych danych Rosstatu, przeanalizowanych przez dziennikarzy serwisu „Ważne historie”. Według ich danych urzędy stanu cywilnego w całej Rosji zarejestrowały prawie 500 tysięcy zgonów żołnierzy poległych na wojnie. W okresie od 24 lutego 2022 r. do 28 września 2026 r. oznacza to średnio jedną śmierć co pięć minut.

Analiza zhakowanej bazy danych Rosstatu, obejmującej okres od 2022 roku do końca września 2026 roku, wykazała, że 92,9% zarejestrowanych strat armii rosyjskiej to ofiary bojowe. Spośród 209 870 zmarłych, oznaczonych w rejestrze jako żołnierze, 194 885 osób zginęło w walkach, przy czym w 177 009 przypadkach jako przyczynę śmierci podano obrażenia spowodowane wybuchem lub odłamkami podczas operacji wojskowej.

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