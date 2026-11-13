Kontrwywiad Służby Bezpieczeństwa Ukrainy zdemaskował w Kijowie kolejnego rosyjskiego agenta, który pomagał wrogowi w przygotowywaniu nowego ataku rakietowo-dronowego na stolicę. Okazało się, że był to zwerbowany przez Rosjan mieszkaniec obwodu czerkaskiego, który gromadził informacje o rozmieszczeniu oddziałów Sił Obronnych oraz obiektów infrastruktury cywilnej.

Funkcjonariusze SBU zatrzymali mężczyznę bezpośrednio podczas wykonywania zadania. Właśnie sfotografował on lokalizację jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy i przekazał informacje swojemu kuratorowi z Rosji.

Następnie agent miał przesłać rosyjskiemu funkcjonariuszowi służb specjalnych zdjęcie wraz z dokładnymi współrzędnymi obiektu. Obecnie organy ścigania sprawdzają hipotezę, że okupanci planowali zaatakować tę pozycję jednym ze swoich dronów.

Następnie ten wrogi współpracownik planował namierzyć i „ujawnić” lokalizacje kilku stacji benzynowych oraz terminali pocztowych w stolicy Ukrainy.

Pracownicy Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) pokrzyżowali plany wroga i zatrzymali agenta.

Jak wykazało śledztwo, rosyjscy okupanci zwerbowali mężczyznę jeszcze przed rozpoczęciem wojny na pełną skalę, kiedy pracował on jako kierowca ciężarówki i okresowo jeździł do Rosji.

Po zwerbowaniu podejrzany został przeniesiony do „trybu oczekiwania”, a niedawno skontaktował się z nim rosyjski funkcjonariusz służb specjalnych.

Aby zachować konspirację podczas wypraw wywiadowczych, agent zabierał ze sobą swoją partnerkę, wykorzystując ją „w tajemnicy”, tak aby z zewnątrz wszystko wyglądało jak zwykłe spacery pary.

Śledczy Służby Bezpieczeństwa poinformowali agenta o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na podstawie części 2 art. 111 Kodeksu karnego Ukrainy (zdrada państwowa popełniona w warunkach stanu wojennego).

Sprawca przebywa w areszcie bez możliwości zwolnienia za kaucją. Grozi mu dożywotnie pozbawienie wolności wraz z konfiskatą mienia.

Kompleksowe działania przeprowadzili funkcjonariusze SBU w obwodzie czernihowskim pod kierownictwem procesowym prokuratury obwodowej. Informację tę podała Służba Bezpieczeństwa Ukrainy. SBU zdemaskowała agenta Federacji Rosyjskiej, który wysadził samochód urzędnika rady miejskiej Dniepru. Wcześniej kontrwywiad Służby Bezpieczeństwa Ukrainy zatrzymał w obwodzie kijowskim rosyjskiego agenta, który na zlecenie FSB gromadził dane wywiadowcze w celu precyzyjnego ukierunkowania ataków na lokalne obiekty energetyczne. Osobą podejrzaną okazał się kierowca firmy logistycznej, który śledził również lokalizacje baz remontowych Sił Obronnych. Kontrwywiad SBU zatrzymał w obwodzie chmielnickim mężczyznę podejrzanego o przekazywanie rosyjskim służbom specjalnym współrzędnych jednostek wojskowych, przedsiębiorstw obronnych i terminali pocztowych.

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