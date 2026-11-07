GUR zidentyfikowało rosyjskich pilotów oraz ich dowódcę, którzy zrównały z ziemią szkołę w Komyshuwasi

Ukraiński wywiad ustalił, że rosyjskie samoloty wojskowe Su-34 przeprowadziły atak na szkołę w Komyshuwasi, w wyniku którego zginęło co najmniej 55 osób. Zidentyfikowano sześciu pilotów, którzy brali udział w ataku, a także dowódcę odpowiedzialnego za jego planowanie.



Według informacji Głównego Wywiadu Wojskowego (GUR) atak na Komyshuwasę zorganizował pułkownik Fiodor Władimirowicz Zubakow. Pełni on funkcję szefa grupy rażenia ogniowego sztabu grupowania wojsk „Dniepr” rosyjskiej armii okupacyjnej.

Do ataku zaangażowano taktyczną grupę lotniczą nr 5 specjalnej grupy bojowej zgrupowania lotnictwa rezerwowego Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Została ona utworzona na bazie 11. mieszanego pułku lotniczego oraz 559. bombowego pułku lotniczego.

Ukraiński wywiad wojskowy zidentyfikował również sześciu pilotów, którzy zrzucali bomby lotnicze:

kapitan Siergiej Jelisejew;

kapitan Dmytro Zwieriew;

starszy porucznik Rodion Plotnikow;

starszy porucznik Mykyta Ignatiew;

starszy porucznik Maksym Sokolenko;

porucznik Wadim Perechrest.

Skład załogi kolejnego rosyjskiego samolotu jest obecnie ustalany.

Informację tę podał kanał Telegram Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy.

Przypomnijmy, że 6 listopada ratownicy odnaleźli w Komyshuwasi ciała kolejnych dziewięciu ofiar rosyjskiego ataku.

Rodziny osób, które zginęły w wyniku rosyjskiego ataku na Komyshuwę w obwodzie zaporoskim, otrzymają środki na pochówek, a rannym zostanie wypłacona pomoc finansowa z budżetu obwodowego. Wysokość wypłat dla jednej poszkodowanej osoby może wynieść do 50 tysięcy hrywien.

Atak na Komyshuwę może okazać się najbardziej śmiercionośnym atakiem Rosji na ludność cywilną – NYT.



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