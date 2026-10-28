W pierwszym półroczu 2026 r. rosyjski import niemieckich protez kończyn i sztucznych stawów osiągnął wartość 79 mln euro, co stanowi wzrost o jedną trzecią w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

Według analizy Eurostatu, w porównaniu z pierwszą połową 2021 r. dostawy protez rąk i nóg z Niemiec wzrosły 5,4-krotnie, a endoprotez — 6,1-krotnie. Ogółem z krajów UE Rosja importowała te produkty o wartości 144,9 mln euro, przy czym największy udział miały Niemcy (55%), Holandia (23%) i Belgia (17%).

Gwałtowny wzrost importu wiąże się ze wzrostem liczby ciężko rannych rosyjskich żołnierzy w wojnie przeciwko Ukrainie oraz niemożnością zaspokojenia popytu na zaawansowane technologicznie komponenty przez lokalną produkcję. Według szacunków ekspertów odsetek młodych pacjentów wśród osób wymagających protezowania w Federacji Rosyjskiej wzrósł z 8% do 20%. W związku z tym wydatki rosyjskiego funduszu ubezpieczeń społecznych na środki rehabilitacyjne w 2026 r. osiągnęły 98,16 mld rubli, co stanowi prawie trzykrotność poziomu sprzed wojny.

Źródło: Forbes.

Popyt na protezy w Rosji w 20245 roku wzrósł o 53% w porównaniu z rokiem 2023. Mieszkańcy kraju-agresora szczególnie często tracą ręce.

Władze rosyjskie planują utworzyć ośrodki rehabilitacyjne dla uczestników wojny przeciwko Ukrainie, którzy stracili kończyny. Takie placówki mają powstać w każdym z ośmiu okręgów federalnych Federacji Rosyjskiej. Nie podano jeszcze dokładnych terminów otwarcia tych placówek, jednak jeden ośrodek działa już na terenie Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu Społecznego (RPSU) w podmoskiewiu.

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