Kalendarz grzybiarza na 12–18 października 2026 r.: gdzie i jakie grzyby zbierać
W okresie od 12 do 18 października 2026 roku miłośników cichego polowania czeka wspaniały i bardzo obfity tydzień, ponieważ jesienna pogoda p ljofvb oraz sprzyjająca wilgotność gleby stwarzają idealne warunki do aktywnego wzrostu grzybów.
12 października, w poniedziałek, zbieranie grzybów zapowiada się niezwykle owocnie. Poranne mgły i umiarkowane ciepło sprzyjają intensywnemu pojawianiu się grzybów polnych, białych i podbierzowych w lasach mieszanych i liściastych.
13 października, we wtorek, trwa szczyt sezonu grzybowego. Stopniowe wydłużanie się dnia i stabilna wilgotność sprzyjają rozwojowi grzybni. Warto wybrać się do lasów sosnowych w poszukiwaniu maślaków i zielonek, a także sprawdzić skraje lasów pod kątem obecności podosiczników.
14 października, w środę, warunki pozostają sprzyjające, choć poranna chłód może nieco przesunąć czas najskuteczniejszych poszukiwań na godziny popołudniowe, kiedy jesienne słońce ogrzewa leśną ściółkę. Pomyślne będą poszukiwania szlachetnych białych grzybów w sprawdzonych od lat miejscach.
15 października, w czwartek, nadal istnieje duże prawdopodobieństwo powrotu z pełnymi koszykami. Dzięki komfortowej jesiennej pogodzie grzyby są jędrne, czyste i bez robaków. Szczególną uwagę warto zwrócić na zacienione leśne zbocza i obszary z gęstą warstwą mchu.
16 października, w piątek, przed pierwszą kwadrą Księżyca obserwuje się potężną falę owocowania gatunków jesiennych. W lasach masowo pojawiają się opieńki na pniach i powalonych drzewach, a także trwa aktywny zbiór grzybów polnych.
17 października, w sobotę, nadchodzi idealny dzień na wycieczkę poza miasto. Komfortowa temperatura powietrza i optymalna wilgotność lasu stwarzają wspaniałe warunki do długich spacerów oraz zbierania zarówno grzybów rurkowatych, jak i płytkowych.
18 października, w niedzielę, w dniu pierwszej kwadry Księżyca, prognozowane są stabilne i obfite zbiory. To wspaniały dzień wolny od pracy, aby napełnić kosze wysokiej jakości darami lasu przed długotrwałym ochłodzeniem.
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