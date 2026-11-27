Francuski polityk Jean-Luc Mélenchon stwierdził, że konflikt zbrojny z Rosją byłby absurdalnym obrotem wydarzeń. Wyjaśnił, że francuska doktryna odstraszania nuklearnego ma na celu zapobieganie wojnie w Europie, w szczególności w krajach bałtyckich. Kandydat na prezydenta powiedział o tym w wywiadzie dla stacji telewizyjnej LCI.

„Francuska doktryna odstraszania nuklearnego oznacza, że nigdy nie dopuścimy do konfliktu na terytorium Europy, w tym w krajach bałtyckich i innych państwach. Dlatego mamy uzasadnione powody, by martwić się o tych, którzy zbroją się wokół nas. W końcu wypowiedzenie wojny Rosji to absurd” – powiedział polityk.

Osobno Mélenchon wyraził zaniepokojenie planami Niemiec dotyczącymi stworzenia największej armii konwencjonalnej w Europie. Jego zdaniem wzmocnienie militarne tego kraju może uczynić go celem dla innych państw.

„Kiedy Niemcy będą dysponować największą armią konwencjonalną, będą z niej korzystać według własnego uznania. Ponadto to właśnie w Niemczech rozmieszczona jest amerykańska broń jądrowa. Od tego momentu Niemcy stają się celem. Chciałbym przypomnieć, że Niemcy są naszym sąsiadem. Każdy prezydent Francji powinien być zaniepokojony tym, że jego sąsiad staje się celem militarnym dla innych krajów” – oświadczył Mélenchon.

Jean-Luc Mélenchon stoi na czele lewicowej partii „Niepokonana Francja” i bierze udział w kampanii prezydenckiej w 2027 roku. Polityk ten wielokrotnie opowiadał się przeciwko bezpośredniej konfrontacji zbrojnej Zachodu z Rosją i wzywał do dyplomatycznego rozwiązania konfliktu.

Mélenchon krytykował również pomysł wysłania zachodnich wojsk na Ukrainę i sprzeciwiał się jej przystąpieniu do NATO.

Wcześniej Francja na forum ONZ wezwała Rosjan do wprowadzenia podwójnego moratorium na ataki na sektor energetyczny i żeglugę.

Francuscy politycy opowiedzieli się za ograniczeniem pomocy dla Ukrainy — podaje Politico.

Marine Le Pen oświadczyła, że w przypadku dojścia do władzy Francja wywiąże się z już podjętych zobowiązań dotyczących wsparcia Ukrainy. Chodzi w szczególności o wspólną pożyczkę UE dla Kijowa w wysokości 90 mld euro.

Przypomnijmy, że Le Pen zgodziła się na spotkanie z Zełenskim.

Dodajmy, że Marine Le Pen i Jean-Luc Mélenchon zajmują pierwsze dwa miejsca we wszystkich pięciu scenariuszach pierwszej tury wyborów prezydenckich we Francji, zaplanowanych na rok 2027.

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