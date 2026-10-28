Mapa działań wojennych na Ukrainie na dzień 28 października 2026 r. oraz najbardziej gorące obszary walk

Na dzień 28 października 2026 r. na froncie odnotowano 191 starć bojowych, z czego 32 miały miejsce na kierunku Pokrowskim. Wojska rosyjskie przeprowadziły również ataki rakietowe i lotnicze oraz wykorzystały prawie 9,7 tys. dronów-kamikadze.

Poinformował o tym Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Skala rosyjskich ataków

W ciągu ostatniej doby przeciwnik przeprowadził trzy ataki rakietowe i 68 lotniczych, zrzucając 258 kierowanych bomb lotniczych. Ponadto wojska rosyjskie wykorzystały 9 654 drony-kamikadze i przeprowadziły 2 535 ostrzałów miejscowości oraz pozycji ukraińskich żołnierzy. Spośród nich 35 ostrzałów przeprowadzono przy użyciu rakietowych systemów ognia salwowego.

Siły rakietowe i artyleria Sił Obronnych Ukrainy zniszczyły punkt dowodzenia bezzałogowymi statkami powietrznymi przeciwnika.

Pod ostrzałem znalazły się miejscowości w obwodach sumskim i czernihowskim. Atakowi lotniczemu uległo miasto Fotowiz.

Sytuacja na głównych kierunkach

Na kierunkach północno-słobożańskim i kurskim wojska rosyjskie 37 razy ostrzelały pozycje ukraińskich obrońców oraz miejscowości. Trzy ostrzały przeprowadzono przy użyciu systemów rakietowych salwowych.

Na kierunku południowo-słobożańskim ukraińskie siły zbrojne odparły pięć ataków wroga. Rosjanie próbowali posuwać się naprzód w kierunku Ochrimówki i Małej Wołczej.

Na kierunku kupiańskim odnotowano trzy próby rosyjskich sił zbrojnych mające na celu poprawę ich pozycji w kierunku Radkivki.

Na kierunku limiańskim okupanci przeprowadzili sześć akcji szturmowych w kierunku Nowego, Stawków i Limana. Ukraińskie siły zbrojne nie dopuściły do wbicia się wroga w linię obrony.

Na kierunku Słowiańskim Rosjanie dwukrotnie zaatakowali w pobliżu Jampola oraz w kierunku Orichuvatki. Na kierunku Kramatorskim odnotowano trzy ataki w kierunku Malinówki, Wasjutynskiego i Czerwonego.

Na kierunku Kostiantynówski przeciwnik przeprowadził 15 ataków w rejonie Kostiantynówki oraz w kierunku Rajskiego i Pawłówki.

Kierunek Pokrowski pozostaje jednym z najbardziej aktywnych

Na kierunku Pokrowskim ukraińskie siły zbrojne odparły 32 ataki wojsk rosyjskich. Okupanci próbowali posuwać się naprzód w pobliżu Sofiivki, Vilnego, Vodyanskiego, Vasylivki, Molodeckiego i Udacznego, a także w kierunku Toretska, Kucherowego Jaru, Dobropillia, Hannivki, Nowogryshyna, Gulivego i Sergiivki.

Na kierunku Huliaipilskim wojska rosyjskie 17 razy zaatakowały pozycje ukraińskie. Próby natarcia odnotowano w kierunku Ternuwatego, Dolinki, Girkiego, Czarownego i Jegorówki.

Według danych Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy ukraińskie siły zbrojne nadal powstrzymują działania ofensywne przeciwnika na wszystkich kierunkach frontu.

Wcześniej Sztab Generalny poinformował o stratach Rosji w ciągu ostatniej doby, według stanu na 28 października.

Żołnierze 2. korpusu Gwardii Narodowej Ukrainy „Charta” prowadzą podziemną operację specjalną „Veles” na kierunku Kupiańskim, wnikając w głąb terytorium na odległość ponad 15 kilometrów. O pierwszych wynikach tych działań poinformowali 27 października prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego dowódcy Mykhajło Drapatyj, Ihor Obolenski oraz Pawło Palisa.

W ciągu dnia 26 października oraz w nocy z 26 na 27 października oddziały Sił Obronnych Ukrainy przeprowadziły skuteczne ataki na obiekty wojskowe rosyjskich okupantów w obwodach ługańskim, donieckim i zaporoskim. W szczególności zniszczono magazyny amunicji armii RF w okolicach miejscowości Djakowe w obwodzie ługańskim oraz Ogorodnie w obwodzie donieckim, co znacznie ogranicza możliwości ogniowe przeciwnika na froncie.

178 starć bojowych w ciągu dnia — najzacieklejsze walki toczyły się na kierunkach Pokrowskim i Huliaipilskim

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