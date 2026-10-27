Katolickie imieniny 27 października 2026: kto obchodzi imieniny oraz znaczenie imion

We wtorek, 27 października, imieniny obchodzą osoby noszące kilka imion żeńskich i męskich związanych z tradycją katolicką. Wśród nich są: Sabina, Kristeta, Vincent, Frumentius i Ewarist. Niektóre z tych imion są popularne również dzisiaj, inne spotyka się rzadko, ale każde z nich ma swoje pochodzenie i historię.

Imiona żeńskie

Sabina. Imię to ma łacińskie pochodzenie i oznacza „Sabynkę” — przedstawicielkę starożytnego ludu Sabynów, który zamieszkiwał tereny środkowych Włoch. W tradycji katolickiej 27 października czci się świętą Sabinę z Avili, która według przekazów zginęła za wiarę chrześcijańską na początku IV wieku. Imię to jest popularne w różnych krajach europejskich, w szczególności we Włoszech, Hiszpanii, Polsce i na Ukrainie. Kojarzy się również z wariantami Sabina, Sabine i Sabina.

Christeta. Imię to wywodzi się od łacińskiej formy Christeta i jest związane z chrześcijańskim imieniem Chrystus. Często interpretuje się je jako „chrześcijanka” lub „należąca do Chrystusa”. Święta Kristeta, zgodnie z tradycją kościelną, była siostrą Wincentego i Sabiny. Wszyscy troje mieszkali w Hiszpanii i zginęli podczas prześladowań chrześcijan za panowania cesarza Dioklecjana. Imię to ma również warianty: Kristeta oraz hiszpańskie Cristeta.

Kapitolina. Imię to ma łacińskie korzenie i jest związane z Kapitolem — jednym ze wzgórz starożytnego Rzymu. Można je przetłumaczyć jako „należąca do Kapitolu” lub „kapitońska”. W tradycji kościelnej wspomina się o świętej Kapitolinie, która żyła w Kapadocji za czasów cesarza Dioklecjana. Według przekazów rozdała swój majątek ubogim, uwolniła niewolników i otwarcie wyznawała chrześcijaństwo. Wraz z nią za wiarę ucierpiała jej służąca, Hieroteida.

Hieroteida. Jest to rzadkie imię pochodzenia greckiego, które w różnych źródłach interpretuje się na różne sposoby. Łączy się je z greckimi słowami odnoszącymi się do miłości i przywiązania. Zgodnie z tradycją kościelną Hieroteida była służącą Kapitoliny i również zginęła podczas prześladowań chrześcijan. Obecnie imię to prawie nie jest używane w życiu codziennym, jednak zachowało się w tradycjach kościelnych i kalendarzach.

Emelina. Imię to ma starożytne germańskie korzenie i jest powiązane z imionami utworzonymi z elementów oznaczających pracę lub działalność. W różnych językach występuje w formach Emelina, Emelin i Emilina. We francuskim kalendarzu imieninowym z 27 października pojawia się właśnie forma Émeline. Imię to brzmi delikatnie, a jego różne warianty są popularne w krajach europejskich.

Iwona. Jest to imię żeńskie wywodzące się ze starożytnego imienia germańskiego, związanego ze słowem oznaczającym „cis” — drzewo, które od dawna wykorzystywano do produkcji łuków. Imię Iwona jest popularne w Polsce i innych krajach europejskich. W polskich kalendarzach imieninowych wymienia się je również wśród imion związanych z 27 października. W innych językach można spotkać formy Ivonna i Ivon.

Imiona męskie

Wincenty. Imię to pochodzi od łacińskiego Vincentius, utworzonego od słowa vincens — „ten, który zwycięża”. Dlatego jego znaczenie oddaje się jako „zwycięzca” lub „ten, który odnosi zwycięstwo”. W tradycji katolickiej 27 października wspomina się św. Wincentego z Avili, który zginął za wiarę chrześcijańską wraz ze swoimi siostrami Sabiną i Kristetą. Na Ukrainie i w innych krajach można spotkać odpowiedniki tego imienia: Vincent, Vincent, Vincenzo i Vicente.

Frumencjusz. Imię to ma pochodzenie łacińskie i jest związane ze słowem frumentum, oznaczającym „ziarno” lub „zboża chlebowe”. W historii chrześcijaństwa znany jest święty Frumentius – biskup, którego uważa się za jednego z tych, którzy szerzyli chrześcijaństwo w Etiopii. Nazywano go również Abunem, co tłumaczy się jako „nasz ojciec”. Imię Frumentius jest obecnie rzadkie, ale zajmuje ważne miejsce w historii chrześcijaństwa w Afryce.

Ewaryst. Imię to ma pochodzenie greckie. Kojarzy się ze słowami oznaczającymi „miły”, „życzliwy” lub „ten, który czyni dobro”. W tradycji katolickiej tego dnia wspomina się świętego Ewarista — jednego z pierwszych papieży rzymskich, czczonego jako męczennik. Imię to nie należy do popularnych we współczesnej Ukrainie, jednak można je spotkać w źródłach historycznych i kościelnych.

Abraham. Imię to ma starożytne żydowskie pochodzenie. Tradycyjnie tłumaczy się je jako „ojciec wielu” lub „ojciec wielu narodów”. Abraham jest jedną z kluczowych postaci historii biblijnej, czczoną w judaizmie, chrześcijaństwie i islamie. W katalogach świętych katolickich na 27 października wymieniony jest również Abraham Biedny, znany ze swojego ascetycznego życia. Imię to pozostaje rozpoznawalne w wielu krajach świata.

Desideriusz. Imię to pochodzi od łacińskiego Desiderius, związanego ze słowem desiderium — „pragnienie”, „dążenie” lub „marzenie”. Można je interpretować jako „pożądany” lub „ten, którego pragnęli ujrzeć”. W kalendarzach kościelnych na 27 października wspomina się świętego Desideriusza, biskupa Auxerre we Francji. Obecnie imię to jest rzadkie, ale zachowało się w źródłach historycznych i tradycjach europejskich.

Florencjusz. Imię to pochodzi od łacińskiego słowa florens, które oznacza „kwitnący”, „ten, który rozkwita” lub „prosperujący”. Jest ono spokrewnione z łacińskim słowem flos – „kwiat”. W kalendarzach kościelnych w tym dniu wspomina się świętego Florencjusza, męczennika. Imię to ma kilka podobnych odmian w językach europejskich, w szczególności Florence i Florentius.

Gaudozjusz. Imię to ma pochodzenie łacińskie i jest związane ze słowem gaudium, oznaczającym „radość”. Jego znaczenie można oddać jako „radosny” lub „ten, który przynosi radość”. W katolickich wykazach świętych na 27 października wymieniany jest Gaudozjusz Neapolitański. Imię to jest rzadkie i obecnie prawie nie jest używane, ale ma długą historię kościelną.

Namatiusz. Imię to wiąże się z tradycją wczesnochrześcijańską i jest znane dzięki świętym wymienianym w zachodnich kalendarzach kościelnych. Jego dokładne pochodzenie i znaczenie nie mają powszechnie przyjętego wyjaśnienia. Namatiusz — jedno z rzadkich imion, które zachowały się głównie w źródłach historycznych i kościelnych.

Odrán. Imię to ma irlandzkie korzenie. Jest związane z dawną tradycją chrześcijańską Irlandii i Szkocji. W kalendarzach katolickich 27 października wspomina się świętego Odrana, zwanego również Oranem. Imię to rzadko występuje poza krajami celtyckimi, ale zachowało się w przekazach historycznych i lokalnych tradycjach.

Czym jest dzień anioła

Dzień anioła, czyli imieniny, to dzień, w którym czci się świętego, którego imię nosi dana osoba lub na cześć którego została nazwana podczas chrztu. W tradycji chrześcijańskiej święty jest uważany za wzór wiary i duchowego opiekuna. Dlatego imieniny to nie tylko okazja do złożenia życzeń, ale także możliwość przypomnienia sobie historii świętego związanego z danym imieniem.

Urodziny i imieniny mają różne znaczenie. Dzień urodzin wiąże się z przyjściem człowieka na świat, a imieniny — z pamięcią o świętym. Jeśli w kalendarzu kościelnym występuje kilku świętych o tym samym imieniu, data imienin może zależeć od tego, na cześć którego z nich dana osoba została nazwana.

Jak obchodzi się imieniny



W tradycji katolickiej ten dzień można spędzić na modlitwie, odwiedzając kościół lub dziękując bliskim za wsparcie i troskę. Dla wielu osób imieniny są również okazją do spotkania się z rodziną, rozmowy z przyjaciółmi lub po prostu spędzenia czasu w spokojnej atmosferze.

Obchody nie muszą być huczne. Czasami wystarczy serdeczny telefon, drobny prezent lub szczere słowa. Najważniejsze jest okazanie osobie uwagi i przypomnienie jej, że o niej pamiętają.

Jak złożyć życzenia z okazji imienin

Z okazji imienin zazwyczaj życzy się zdrowia, pokoju, radości, miłości i pomyślności. Można życzyć, aby święty patron pomagał pokonywać trudności, dodawał sił i inspirował do dobrych uczynków.

Na przykład Wincenty, Frumentius, Ewarist i Abraham mogą otrzymać życzenia pewności siebie, sukcesów w sprawach zawodowych oraz wsparcia bliskich. Sabinie, Christecie, Capitolinie, Eroteidzie, Emelinie i Ivonie – szczęśliwych wydarzeń, serdeczności, dobrego zdrowia oraz ludzi, w których towarzystwie łatwo jest być sobą. Niech Dzień Imienin stanie się miłą okazją do wypowiedzenia bliskim ważnych słów, życzenia im dobra i podarowania odrobiny więcej radości w codziennym życiu.

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