Po nocnym rosyjskim ataku na Zaporoże 24 listopada liczba poszkodowanych wzrosła do 32 osób, w tym czterech dzieci. Poinformował o tym szef Administracji Obwodowej w Zaporożu Michaił Semikin.

„Wśród nich są czworo dzieci. Najmłodsze z nich nie ma jeszcze roku. Pozostałe mają 4, 6 i 16 lat” – napisał w Telegramie.

Dwie osoby zginęły – zaznaczył Semikin.

Wcześniej podano, że rosyjski atak na Zaporoże pochłonął życie dwóch osób, a 22 kolejne odniosły obrażenia.

Dwie osoby odniosły rany w wyniku rosyjskiego ataku na Izium.

W Kijowie rosyjski dron uszkodził popularną pizzerię w pobliżu Kreszczatyka.

Wcześniej Rosja uszkodziła wieżowiec w Charkowie, są ranni.

Rosjanie od wieczora ponad 10 razy zaatakowali obwód dniepropetrowski, są ranni.

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