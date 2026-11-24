Liczba rannych w wyniku ataku na Zaporoże wzrosła do 32, w tym czworo dzieci
Po nocnym rosyjskim ataku na Zaporoże 24 listopada liczba poszkodowanych wzrosła do 32 osób, w tym czterech dzieci. Poinformował o tym szef Administracji Obwodowej w Zaporożu Michaił Semikin.
„Wśród nich są czworo dzieci. Najmłodsze z nich nie ma jeszcze roku. Pozostałe mają 4, 6 i 16 lat” – napisał w Telegramie.
Dwie osoby zginęły – zaznaczył Semikin.
Wcześniej podano, że rosyjski atak na Zaporoże pochłonął życie dwóch osób, a 22 kolejne odniosły obrażenia.
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