Liczba ofiar rosyjskiego ataku na Zaporoże wzrosła do 13

W wyniku rosyjskiego ataku na Zaporoże rannych zostało już 13 osób, w tym pięć dzieci. O wzroście liczby poszkodowanych poinformowała Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych.

„W wyniku rosyjskiego ataku rannych zostało 13 osób, w tym 5 dzieci. Na miejscu zdarzenia ratownicy uwolnili 14 osób, które utknęły w swoich mieszkaniach. Liczba poszkodowanych jest obecnie ustalana” – poinformowała agencja w piątek.

W wyniku ataku uszkodzeniu uległy dwa pięciopiętrowe budynki, w szczególności mieszkania i fasady. W jednym z budynków wybuchły pożary w mieszkaniach, zapalił się również samochód osobowy. Na miejscu zdarzenia psychologowie Państwowej Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych udzielili pomocy 23 osobom, w tym dwóm dzieciom.

Jak informowano wcześniej, szef obwodowej administracji wojskowej w Zaporożu (OVA) Michaił Semikin poinformował o co najmniej czterech poszkodowanych, w tym dwojgu dzieci, w wyniku rosyjskiego ataku na pięciopiętrowy budynek mieszkalny w dzielnicy Kosmicznej w Zaporożu.

Źródło: Państwowa Służba Ratownicza

Przypomnijmy, że pięć dzieci ucierpiało w wyniku rosyjskiego ataku na budynek mieszkalny w Zaporożu.

Wcześniej Rosja uszkodziła wieżowiec i infrastrukturę w Zaporożu, w wyniku czego rannych zostało pięć osób.

Wcześniej Rosjanie zaatakowali Zaporoże, w wyniku czego ranna została kobieta i wybuchł pożar.

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