Liczba tankowców załadowywanych w rosyjskim porcie Ust-Luga zmniejszyła się niemal o połowę
Badacz OSINT Kyle Glen poinformował, że w tym roku liczba tankowców załadowanych w Ust-Luze spadła o prawie 50% w porównaniu z rekordowym rokiem 2024.
Według jego obliczeń miesięczne statystyki wskazują na jeszcze gwałtowniejszy spadek: liczba załadunków znacznie zmniejszyła się w czerwcu i lipcu, a we wrześniu spadek ten jeszcze się pogłębił.
Inny badacz OSINT, Osinthic, zauważył, że po wczorajszym ukraińskim ataku obecnie działa tylko jedno nabrzeże portu.
Źródło: badacze OSINT Kyle J. Glen i Osinthic (X).
11 listopada w rosyjskim porcie Ust-Luga, położonym w obwodzie leningradzkim, nadal trwa rozległy pożar po ataku dronów. Do tej pory nie udało się ugasić pożaru, a nad terytorium regionu unoszą się ogromne chmury gęstego czarnego dymu.
Przypomnijmy, że w Rosji drony przeprowadziły masowe ataki na dziesiątki regionów, a w porcie Ust-Luga wybuchł pożar.
Wideo: Drony zaatakowały rosyjski port Ust-Luga w obwodzie leningradzkim.