Badacz OSINT Kyle Glen poinformował, że w tym roku liczba tankowców załadowanych w Ust-Luze spadła o prawie 50% w porównaniu z rekordowym rokiem 2024.

Według jego obliczeń miesięczne statystyki wskazują na jeszcze gwałtowniejszy spadek: liczba załadunków znacznie zmniejszyła się w czerwcu i lipcu, a we wrześniu spadek ten jeszcze się pogłębił.

Inny badacz OSINT, Osinthic, zauważył, że po wczorajszym ukraińskim ataku obecnie działa tylko jedno nabrzeże portu.

Źródło: badacze OSINT Kyle J. Glen i Osinthic (X).

11 listopada w rosyjskim porcie Ust-Luga, położonym w obwodzie leningradzkim, nadal trwa rozległy pożar po ataku dronów. Do tej pory nie udało się ugasić pożaru, a nad terytorium regionu unoszą się ogromne chmury gęstego czarnego dymu.

Przypomnijmy, że w Rosji drony przeprowadziły masowe ataki na dziesiątki regionów, a w porcie Ust-Luga wybuchł pożar.

Wideo: Drony zaatakowały rosyjski port Ust-Luga w obwodzie leningradzkim.

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