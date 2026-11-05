Liczba ofiar śmiertelnych w wyniku rosyjskiego nalotu na Komyshuvasę wzrosła do 43 osób

Liczba ofiar śmiertelnych rosyjskiego nalotu na Komyshuvasę w obwodzie zaporoskim wzrosła do 43 osób. Akcja poszukiwawczo-ratownicza w miejscu uderzenia trwa już czwartą dobę. Pod gruzami mogą nadal znajdować się dziesiątki osób.

Głowa państwa zaznaczyła, że omówiła skutki rosyjskiego ataku podczas spotkania z prezydentem Portugalii António José Seguro w Madrycie.

„Podziękowałem za wyrazy współczucia w związku z rosyjskim atakiem na zwykłą szkołę w Komyshuwasi, gdzie ludzie otrzymywali pomoc humanitarną. Już czwartą dobę trwa tam akcja poszukiwawczo-ratownicza. Na chwilę obecną wiadomo, że zginęły 43 osoby. Składam kondolencje rodzinom i bliskim” – oświadczył Zełenski.

Według prezydenta pod gruzami mogą nadal znajdować się dziesiątki osób. Jednocześnie 5 listopada udało się odnaleźć żywą jedną osobę, którą uznano za zaginioną.

Podczas spotkania z Antóniu José Segurą strony omówiły również skutki rosyjskich ataków na ukraińską infrastrukturę oraz możliwości dalszego wsparcia Ukrainy ze strony Portugalii.

„Każdego dnia Rosja atakuje nasze miasta i gminy za pomocą dronów i rakiet. W sektorze energetycznym odnotowano wiele zniszczeń, a przywrócenie wszystkiego do stanu używalności jest bardzo trudne. Omówiliśmy z panem prezydentem, w jaki sposób Portugalia może wesprzeć nasz system energetyczny i ochronę życia na Ukrainie. Rozmawialiśmy również o naszych możliwościach w zakresie wspólnej produkcji broni. Bardzo liczymy na to, że pojawią się nowe działania wspierające” – podkreślił głowa państwa.

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Informację tę przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski na Facebooku.

Przypomnijmy, że w Komyshuwasi trwa czwarta doba akcji ratowniczej. Wcześniej ratownicy wydobyli spod gruzów ciała 42 ofiar śmiertelnych. Obecnie trwa identyfikacja ciał osób niezidentyfikowanych.

W Komyshuwasi wezwano mieszkańców do ewakuacji po ostrzale przez Rosję bombami lotniczymi.

Rodziny ofiar śmiertelnych rosyjskiego ataku na Komyshuwę w obwodzie zaporoskim otrzymają środki na pochówek, a rannym zostanie wypłacona pomoc finansowa z budżetu obwodowego. Wysokość wypłat dla jednej poszkodowanej osoby może wynieść do 50 tysięcy hrywien.

Atak na Komyshuwę może stać się najkrwawszym atakiem Rosji na ludność cywilną – NYT

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