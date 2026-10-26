Kijów jest atakowany rakietami balistycznymi; na lewym brzegu rozległo się pięć wybuchów

Wieczorem 26 października w Kijowie rozległo się pięć wybuchów w związku z rosyjskim atakiem rakietami balistycznymi. Wybuchy słychać było na lewym brzegu stolicy, zwłaszcza w dzielnicach Darnyca i Lewobrzeżny. Według doniesień, przed tym wydarzeniem nie uruchomiono alarmu powietrznego.

Lokalne kanały na Telegramie, powołując się na serwisy monitorujące, podają, że wszystkie rakiety, prawdopodobnie typu S-400, leciały w kierunku prawego brzegu Kijowa.

Mieszkańcy Kijowa otrzymali w ciągu pięciu minut siedem powiadomień o alarmie powietrznym.

W aplikacji „Alarm powietrzny” pojawiła się mapa tras rosyjskich dronów i rakiet.

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