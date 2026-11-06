Kijów i cztery obwody przeszły na awaryjne przerwy w dostawach prądu: gdzie sytuacja jest najtrudniejsza
W Kijowie oraz w czterech innych obwodach Ukrainy wprowadzono awaryjne przerwy w dostawach energii elektrycznej.
Najtrudniejsza sytuacja panuje w stolicy, gdzie harmonogramy przerw w dostawach prądu mogą się wielokrotnie zmieniać w ciągu dnia.
Według informacji podanych przez przedsiębiorstwo, awaryjne przerwy w dostawach energii elektrycznej obowiązują obecnie w następujących regionach:
- Kijów;
- obwód kijowski;
- obwód żytomierski;
- obwód czernihowski;
- obwód czerkaski.
W sumie w tych regionach odłączono pięć grup odbiorców.
Ograniczenia te wprowadzono, aby zapobiec spadkowi napięcia w sieci energetycznej i uniknąć dalszej niestabilności jej działania.
Sytuacja w stolicy pozostaje szczególnie trudna. Ze względu na stan sieci energetycznej harmonogramy przerw w dostawach energii elektrycznej w Kijowie mogą się często zmieniać w ciągu dnia.
Pracownicy sektora energetycznego pracują w trybie ciągłym, aby ustabilizować sytuację i powrócić do przewidywanych harmonogramów przerw w dostawach prądu.
Wcześniej informowano, że w Żytomierzu, z powodu znacznych uszkodzeń sieci energetycznej spowodowanych rosyjskimi atakami, wprowadzono tryb oszczędzania energii elektrycznej.
Mieszkańców miasta wezwano do ograniczenia zużycia energii elektrycznej w godzinach szczytu. Ponadto w Żytomierzu tymczasowo wstrzymano działanie transportu elektrycznego.
Informuje o tym Ukenergo.
Rano 6 listopada rosyjskie wojska ponownie przeprowadziły ataki na infrastrukturę energetyczną DTEK w obwodzie dniepropetrowskim. Atakowi poddano jednocześnie kilka obiektów przedsiębiorstwa; w wyniku trafień uszkodzono sprzęt i wybuchł pożar.
W nocy z 5 na 6 listopada oraz rano rosyjskie wojska przeprowadziły ataki na obiekty energetyczne w obwodzie kirowogradzkim.
5 listopada rosyjskie siły zbrojne zaatakowały infrastrukturę energetyczną w Białej Cerkwi w obwodzie kijowskim, wykorzystując bezzałogowe statki powietrzne z silnikiem odrzutowym.