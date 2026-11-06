Kijów i cztery obwody przeszły na awaryjne przerwy w dostawach prądu: gdzie sytuacja jest najtrudniejsza

W Kijowie oraz w czterech innych obwodach Ukrainy wprowadzono awaryjne przerwy w dostawach energii elektrycznej.

Najtrudniejsza sytuacja panuje w stolicy, gdzie harmonogramy przerw w dostawach prądu mogą się wielokrotnie zmieniać w ciągu dnia.

Według informacji podanych przez przedsiębiorstwo, awaryjne przerwy w dostawach energii elektrycznej obowiązują obecnie w następujących regionach:

Kijów;

obwód kijowski;

obwód żytomierski;

obwód czernihowski;

obwód czerkaski.

W sumie w tych regionach odłączono pięć grup odbiorców.

Ograniczenia te wprowadzono, aby zapobiec spadkowi napięcia w sieci energetycznej i uniknąć dalszej niestabilności jej działania.

Sytuacja w stolicy pozostaje szczególnie trudna. Ze względu na stan sieci energetycznej harmonogramy przerw w dostawach energii elektrycznej w Kijowie mogą się często zmieniać w ciągu dnia.

Pracownicy sektora energetycznego pracują w trybie ciągłym, aby ustabilizować sytuację i powrócić do przewidywanych harmonogramów przerw w dostawach prądu.

Wcześniej informowano, że w Żytomierzu, z powodu znacznych uszkodzeń sieci energetycznej spowodowanych rosyjskimi atakami, wprowadzono tryb oszczędzania energii elektrycznej.

Mieszkańców miasta wezwano do ograniczenia zużycia energii elektrycznej w godzinach szczytu. Ponadto w Żytomierzu tymczasowo wstrzymano działanie transportu elektrycznego.

Informuje o tym Ukenergo.

Rano 6 listopada rosyjskie wojska ponownie przeprowadziły ataki na infrastrukturę energetyczną DTEK w obwodzie dniepropetrowskim. Atakowi poddano jednocześnie kilka obiektów przedsiębiorstwa; w wyniku trafień uszkodzono sprzęt i wybuchł pożar.

W nocy z 5 na 6 listopada oraz rano rosyjskie wojska przeprowadziły ataki na obiekty energetyczne w obwodzie kirowogradzkim.

5 listopada rosyjskie siły zbrojne zaatakowały infrastrukturę energetyczną w Białej Cerkwi w obwodzie kijowskim, wykorzystując bezzałogowe statki powietrzne z silnikiem odrzutowym.

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