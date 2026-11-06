Kijów pozostaje regionem, w którym sytuacja w zakresie dostaw energii elektrycznej i wody jest najtrudniejsza — powiedział Zełenski

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przewodniczył naradzie poświęconej likwidacji skutków rosyjskich ataków, przywróceniu dostaw energii oraz sytuacji w regionach. Najtrudniejsza sytuacja panuje nadal w Kijowie, gdzie mieszkańcy i przedsiębiorstwa borykają się z długotrwałymi przerwami w dostawach prądu i wody.

„Najgorsza sytuacja panuje w Kijowie: mieszkańcy i firmy borykają się z długotrwałymi przerwami w dostawach prądu i wody, a wyzwania są bardzo poważne. W rzeczywistości są to skutki niewykonania decyzji na szczeblu miejskim dotyczących przygotowań do sezonu grzewczego oraz tej rosyjskiej operacji przeciwko ukraińskiej energetyce” – zaznaczył.

Według prezydenta rząd zapewnia dodatkowe wsparcie, które ma pomóc w przyspieszeniu odbudowy.

„Dotyczy to dostaw sprzętu i przyspieszenia prac. Istnieją również porozumienia z Niemcami i Hiszpanią – rozmawiałem o tym z przywódcami i przedstawicielami firm podczas wizyt – dotyczące dostaw niezbędnych generatorów, kabli i innego sprzętu” – wyjaśnił Zełenski.

Podczas narady prezydent wysłuchał sprawozdań dotyczących sytuacji w Dnieprze, Charkowie, na Poltawie, w Czerkasach, w obwodzie winnickim, w Odessie i obwodzie odeskim, w Żytomierzu, Sumach, a także w obwodzie kijowskim.

Szczególną uwagę poświęcono odbudowie uszkodzonych obiektów oraz zaangażowaniu dodatkowych ekip remontowych.

„Oddzielnie rozmawialiśmy z przedstawicielami przedsiębiorstw energetycznych – zarówno państwowych, jak i prywatnych – na temat konieczności zaangażowania dodatkowych ekip i przyspieszenia odbudowy.

Premier Ukrainy poinformował o uruchomieniu programu comiesięcznych dodatków dla wszystkich osób zaangażowanych w prace naprawcze, w szczególności dla pracowników sektora energetycznego, komunalnego, kolejowego oraz zakładów uzdatniania i zaopatrzenia w wodę. „Ważne jest, że do odbudowy sieci energetycznej i obiektów energetycznych angażowane są określone siły Sił Zbrojnych Ukrainy” – powiedział Zełenski.

Prezydent wysłuchał również sprawozdań głównodowodzącego Sił Zbrojnych Ukrainy oraz dowódcy Sił Powietrznych dotyczących przeciwdziałania rosyjskim dronom uderzeniowym typu „Shahed”.

Dotyczyły one wykorzystania lotnictwa bojowego do zestrzelenia dronów, działań grup zapewniających osłonę obiektów energetycznych i infrastruktury, a także wykorzystania mobilnych grup ogniowych.

„Przygotowujemy dodatkowe dostawy amunicji dla samolotów F-16: zawarto już odpowiednie porozumienia z naszymi partnerami. Premier Ukrainy otrzymał konkretne wytyczne dotyczące komunikacji z krajami sąsiednimi oraz funkcjonowania eksportowych szlaków solidarności. Dziękuję wszystkim, którzy naprawdę robią WSZYSTKO i pracują przez całą dobę dla ludzi!” – podsumował głowa państwa.

Głowa państwa poinformowała o tym na Telegramie.

Dzisiaj, 6 listopada, w Kijowie i czterech innych obwodach Ukrainy wprowadzono awaryjne przerwy w dostawach energii elektrycznej.

Rano 6 listopada rosyjskie wojska ponownie przeprowadziły ataki na infrastrukturę energetyczną DTEK w obwodzie dniepropetrowskim. Atakowi poddano jednocześnie kilka obiektów firmy; w wyniku trafień uszkodzono sprzęt i wybuchł pożar.

W nocy z 5 na 6 listopada oraz rano rosyjskie wojska przeprowadziły ataki na obiekty energetyczne w obwodzie kirowogradzkim.

5 listopada rosyjskie siły zbrojne zaatakowały infrastrukturę energetyczną w Białej Cerkwi w obwodzie kijowskim, wykorzystując bezzałogowe statki powietrzne z silnikiem odrzutowym.

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