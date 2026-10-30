Była kanclerz Wielkiej Brytanii Rachel Reeves wezwała Unię Europejską do przejęcia kontroli nad 210 mld euro zamrożonych suwerennych aktywów Federacji Rosyjskiej — państwa-agresora — oraz wykorzystania ich do wsparcia obrony Ukrainy. Ostrzegła, że bezczynność w tej sprawie będzie stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa europejskiego, podaje The Independent.

Propozycja dotycząca aktywów

Reeves napisała wspólny artykuł z byłą minister obrony Niemiec Annegret Kramp-Karrenbauer, byłą francuską minister do spraw europejskich Nathalie Loiseau oraz byłą wicepremier i minister finansów Kanady Chrystią Freeland. Autorki wezwały UE do objęcia pieczą 210 mld euro rosyjskich suwerennych aktywów zamrożonych przez blok w 2022 roku, aby skierować środki na obronę Ukrainy.

Według oceny autorek aktywa te mogłyby zapewnić finansowanie ukraińskiej obrony do 2029 roku. Uważają one, że taki krok zmniejszyłby ryzyko przerwania wsparcia finansowego dla Kijowa po wyborach w kluczowych państwach UE w przyszłym roku, a także zapewniłby finansowanie do następnych wyborów prezydenckich w USA.

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Luka finansowa Ukrainy

Autorki podkreśliły, że Moskwa ma obowiązek wynikający z prawa międzynarodowego wypłacić odszkodowanie za nielegalną inwazję na Ukrainę. Ich zdaniem wykorzystanie zamrożonych aktywów byłoby bardziej akceptowalne dla obywateli Europy niż dodatkowe wydatki finansowane przez podatników lub nowe pożyczki.

Poprzednia próba wykorzystania tych środków w ubiegłym roku nie powiodła się z powodu obaw, że odpowiedzialność prawna spadnie na belgijski bank, który przechowywał większość aktywów. Reeves i jej współautorki proponują przekazanie UE pieczy nad rachunkami wraz z powiązanymi zobowiązaniami oraz zapewnienie ochrony przed możliwymi działaniami odwetowymi Moskwy. Oświadczyły również, że w przyszłym roku Ukraina będzie miała lukę finansową w wysokości 70 mld euro, a bez nowego finansowania jej zdolność do kontynuowania obrony zostanie znacznie osłabiona.

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