Były żołnierz Sił Zbrojnych Ukrainy został skazany na 15 lat pozbawienia wolności za przejście na stronę Rosji

Były żołnierz Sił Zbrojnych Ukrainy został uznany za winnego zdrady stanu popełnionej w czasie stanu wojennego. Na podstawie publicznego oskarżenia wniesionego przez Specjalną Prokuraturę ds. Obrony Regionu Centralnego w Żytomierzu skazano go na 15 lat pozbawienia wolności.

Ustalono, że oskarżony pełnił służbę wojskową w jednej z brygad desantowo-szturmowych Sił Zbrojnych Ukrainy w obwodzie żytomierskim. W maju 2020 roku nie powrócił do jednostki wojskowej po urlopie i samowolnie opuścił miejsce służby.

Po rozpoczęciu pełnej inwazji Rosji, przebywając na tymczasowo okupowanym terytorium obwodu ługańskiego, postanowił przejść na stronę wroga.

We wrześniu 2022 roku oskarżony dobrowolnie wstąpił do Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Został przydzielony do jednej z jednostek wojskowych armii rosyjskiej, która brała udział w działaniach bojowych przeciwko Ukrainie, na stanowisko saper w stopniu kaprala.

Następnie złożył przysięgę wojskową na wierność Federacji Rosyjskiej, otrzymał rosyjskie obywatelstwo, mundur wojskowy i broń, po czym rozpoczął służbę wojskową po stronie państwa agresora i wykonywał rozkazy rosyjskich dowódców.

Ponadto oskarżony udzielał wywiadów dziennikarzom, podczas których opowiadał o swojej wcześniejszej służbie w armii ukraińskiej i potwierdzał dobrowolne przejście na stronę Federacji Rosyjskiej. Wyrażał poparcie dla działań wroga, negatywnie wypowiadał się o Ukrainie i Siłach Zbrojnych Ukrainy oraz usprawiedliwiał rosyjską agresję zbrojną.

W ten sposób jego działania były skierowane przeciwko suwerenności, integralności terytorialnej i zdolności obronnej Ukrainy.

Sąd zgodził się ze stanowiskiem strony oskarżenia, uwzględnił wagę popełnionego przestępstwa oraz wszystkie okoliczności sprawy.

Wyrokiem Sądu Rejonowego w Korolowie w Żytomierzu były żołnierz Sił Zbrojnych Ukrainy został uznany za winnego i skazany na karę pozbawienia wolności na okres 15 (piętnastu) lat z konfiskatą całego mienia.

Postępowanie karne toczyło się w trybie specjalnym (in absentia), ponieważ oskarżony przebywa na tymczasowo okupowanym terytorium. Odbywanie kary rozpocznie się po jego faktycznym zatrzymaniu.

Dochodzenie przedprocesowe oraz wsparcie operacyjne prowadziła Służba Bezpieczeństwa Ukrainy w obwodzie żytomierskim.

Źródło: Biuro prasowe Prokuratury Specjalistycznej ds. Obrony Regionu Centralnego

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