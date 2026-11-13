Dowódca Sił Desantowo-Szturmowych Oleg Apostol uważa, że szybki awans zawodowy dowódców wojskowych nie zawsze jest uzasadniony. Według niego, aby zostać mianowanym na wysokie stanowiska, oficer musi osiągnąć odpowiedni poziom zawodowy, moralny i psychologiczny.

Podczas rozmowy dziennikarka „Ukrainskiej Prawdy” zapytała Apostola, dlaczego odmówił objęcia stanowiska głównodowodzącego Sił Zbrojnych Ukrainy.

„Jest na to jeszcze za wcześnie. Do tej funkcji trzeba dojrzeć zawodowo, moralnie i psychicznie” – odpowiedział dowódca Sił Powietrzno-Desantowych.

Oleg Apostol zaznaczył, że podczas oceny oficerów należy brać pod uwagę nie tylko ich wiek, ale także doświadczenie służbowe, czas pełnienia funkcji dowódczych, zachowanie na polu walki oraz zdolność do podejmowania decyzji.

Osobno dowódca podkreślił konieczność stworzenia rezerwy kadrowej. Według niego oficerowie, którzy dziś dowodzą plutonami, rotami i batalionami, za kilka lat mogą stanąć na czele znacznie większych formacji wojskowych.

W Wojskach Desantowo-Szturmowych, jak wyjaśnił Apostol, dąży się do zatrzymania obiecujących dowódców, ponieważ ich przygotowanie wymaga wielu lat.

Ponadto w Siłach Desantowo-Szturmowych funkcjonuje ranking dowódców, zgodnie z którym mogą oni awansować i zajmować wyższe stanowiska.

Generał major poinformował o tym podczas spotkania z dziennikarzami.

Przypomnijmy, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nadał stopień generała majora dowódcy Sił Desantowo-Szturmowych Sił Zbrojnych Ukrainy, generałowi brygady Olegowi Apostołowi.

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