Burmistrz Ihor Kolychaev nie opuścił miasta, gdy rosyjskie wojska wkroczyły do Chersoniu. Odmówił współpracy z okupantami, nadal pełnił swoje obowiązki i składał sprawozdania władzom ukraińskim. W czerwcu 2022 roku został zatrzymany podczas rosyjskiego nalotu. Chersoń został wyzwolony we wrześniu tego samego roku. Ihor Kolychaiev przebywa w rosyjskim więzieniu już piąty rok.

W tym czasie rodzina dowiedziała się o pobiciach, torturach i nieludzkich warunkach przetrzymywania Kolychajewa w koloniach karnych w obwodzie permskim. Rosja oficjalnie uznała go za jeńca wojennego już w 2023 roku. Wydawałoby się, że to wystarczy, by rozpoczęły się negocjacje w sprawie jego powrotu. Rodzina nie wie, co konkretnie robi strona ukraińska, aby doprowadzić do uwolnienia Kolychaeva, ani dlaczego nazwisko burmistrza Chersoniu do tej pory nie pojawia się wśród osób, które wracają do domu.

Syn uwięzionego burmistrza, Swiatosław Kolychajew, napisał w tym czasie setki pism, spotykał się z urzędnikami, zwracał się do prezydenta i próbował publicznie zwrócić uwagę na tę sprawę. W odpowiedzi otrzymywał szablonowe listy lub ogólnikowe wyjaśnienia w stylu „Rosja go nie oddaje”. Nawet zeznania uwolnionych jeńców, którzy widzieli jego ojca w rosyjskich więzieniach i opowiadali o jego stanie, nie zmieniły na razie sytuacji.

„Najwyraźniej komuś opłaca się trzymać go tam i nie zwracać go tutaj” – mówi Swiatosław, ponieważ nie wie, jak jeszcze dotrzeć do własnego państwa.

Dziennikarze UA.NEWS rozmawiali ze Swiatosławem Kolychajewem o tym, dlaczego jego ojca wciąż nie ma wśród uwolnionych, co dzieje się podczas negocjacji, dlaczego nawet zeznania uwolnionych jeńców nie przynoszą żadnych zmian oraz czego rodzina oczekuje od władz ukraińskich.

„Rosja nie oddaje” — to nie jest wyjaśnienie

28 czerwca 2022 roku Ihor Kolychajew trafił do rosyjskiej niewoli. Według relacji osób, które wróciły do domu, przetrzymywany jest w koloniach karnych w obwodzie permskim. Rodzina wie o pobiciach, zimnie, problemach zdrowotnych i ciągłej presji. Nie wystarczy, że myśli nieustannie krążą wokół ojca: Sviatosław nie może uzyskać od ukraińskich urzędników jasnej odpowiedzi, co się robi w celu jego uwolnienia.

Jak sam twierdzi, przez cztery i pół roku wykorzystał wszystkie dostępne sposoby, by zwrócić uwagę odpowiednich urzędników na tę sprawę. Napisał setki pism, ale zamiast konkretów otrzymywał identyczne odpowiedzi, w których zmieniały się głównie daty.



Sviatosław Kolyhaev z ojcem

„W ciągu 4,5 roku trwania procesu powrotu wykorzystałem wszystkie dostępne mi jako obywatelowi środki i narzędzia, aby zwrócić uwagę, uzyskać odpowiedzi, dowiedzieć się, czy istnieje jakiś konkretny algorytm, proces jego powrotu do domu. Zaczynało się od oficjalnych pism, których napisałem setki i na które otrzymywałem wciąż te same, szablonowe odpowiedzi, w których zmieniała się jedynie data. Czyli bez żadnych konkretnych informacji dla mnie.

Staram się nie obwiniać państwa, staram się wezwać je do zajęcia jasnego stanowiska w sprawie burmistrza Chersoniu. Na dzień dzisiejszy doskonale rozumiem, że takiego stanowiska nie ma. Są jakieś plotki, jest ignorowanie, jest milczenie. Nie odpowiadają mi, czy istnieje jakiś plan działania, jakie kroki są podejmowane, co lub kto temu przeszkadza, dlaczego tak się dzieje. Kiedy zaczynamy poruszać te tematy, albo tracimy kontakt, albo otrzymujemy odpowiedzi w postaci ogólnikowych fraz w stylu „Rosja go nie oddaje” lub „Rosja nam nie odpowiada”.

Osobno Swiatosław wspomina o odpowiedziach Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Według niego Dmytro Lubinec zapewnił młodzieńca, że urząd wysłał do Rosji cztery listy dotyczące Igora Kolychaeva. To znaczy jeden list rocznie. Czy takie działania można uznać za wystarczające, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że chodzi o uwolnienie osoby, która przebywa w rosyjskiej niewoli już ponad cztery lata?

„Ale to, że oni… no cóż, mam na myśli na przykład Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, które twierdzi, że wysłało cztery listy w ciągu czterech lat niewoli dotyczące ojca. To najnowsza informacja z zeszłego miesiąca: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich poinformowało, że wysłało 4 listy. Czyli po jednym liście rocznie przez cały okres jego uwięzienia. Uważam, że to wcale nie jest mechanizm, a raczej przypomina kpiny z samej sytuacji i rodziny. Ponieważ ze strony osób, które są bezpośrednio odpowiedzialne za powrót ojca, jeden list rocznie do Rosji, na który Rosjanie nie odpowiadają, to – delikatnie mówiąc – za mało.

Wszystko zależy od sformułowania pytania. Czy jest to kwestia o znaczeniu państwowym? Czy postawiono takie zadanie? Bo jeśli zadanie stawia państwo – to jest to zadanie państwowe, istnieje priorytet jego realizacji, to znaczy państwo chce to zrobić, istnieje konkretny cel, to zawsze znajdzie się algorytm i sposób”.

„Piszcie listy”: kiedy rodzina nie może uzyskać odpowiedzi nawet podczas osobistego spotkania

Sviatosław wielokrotnie spotykał się z Dmytro Lubincem. Rzecznik praw obywatelskich, jak sam twierdzi, dobrze zna Igora Kolyhaeva i nazywa go swoim przyjacielem. Jednak nawet podczas osobistych rozmów rodzina nie otrzymuje odpowiedzi na najważniejsze pytanie: czy podczas bezpośrednich negocjacji ze stroną rosyjską porusza się kwestię uwolnienia burmistrza Chersoniu?

„Opowiem, jak to było. Było to osobiste spotkanie z panem Lubincem. Nie jedno. Bardzo dobrze zna mojego ojca, nazywa go swoim przyjacielem w naszej obecności. Jednak na bezpośrednie pytania nie otrzymujemy odpowiedzi. Pytamy prosto w oczy: kiedy osobiście spotykacie się ze stroną rosyjską, poruszacie sprawę Igora Kolychaeva? Odpowiedź: „Napiszcie do nas listy” – tak mówią Rosjanie.

Mówię mu: nie wierzę w to. Znajdujecie sposoby, mechanizmy, procedury na powrót ludzi, już sprowadziliście około 9 tysięcy naszych obywateli. Jakie listy? A on potem mówi, że na listy nie odpowiadają. Siedzicie naprzeciwko kogoś podczas negocjacji, to strona ukraińska powinna wykazać inicjatywę. To przecież nie jest przedszkole”.

Sviatosław podkreśla: strona rosyjska potwierdziła, że przetrzymuje jego ojca, jeszcze w 2023 roku. Nie chodzi więc o poszukiwanie zaginionej osoby, ale o negocjacje w sprawie uwolnienia konkretnego jeńca. Jednak gdy Sviatosław próbuje publicznie zwrócić uwagę na tę sytuację, jego apele są odbierane nie jako wezwanie do działania, ale jako próba konfliktu z władzami.

„Rosja potwierdziła to w 2023 roku: tak, mamy taką osobę. Zatem dalej może być tylko stanowisko negocjacyjne. Ale kiedy jej nie ma, kiedy brakuje wyników i odpowiedzi, a wszystkie moje próby poruszenia tej kwestii nie są traktowane jako wezwanie do działania na rzecz człowieka, który pozostał jedynym przedstawicielem władzy w mieście podczas okupacji, lecz są postrzegane przez państwo jako wrogość... Jakbym chciał dokuczyć władzom albo powiedzieć, że „nie jesteśmy tacy”.

Ale nie mam nikogo innego! Mam moje państwo i konkretnych urzędników, którzy się tym zajmują. Nikogo innego nie mam. I po prostu nie rozumiem, jak jeszcze mam budować ten proces!”

Zimno Uralu, ropne wrzody i pobicia

Sviatosław nie ma bezpośredniego kontaktu z ojcem. Wszystko, co rodzina wie o jego stanie, pochodzi od uwolnionych żołnierzy i cywilów, którzy przebywali z nim w tych samych obozach lub widzieli go podczas apelów i wyprowadzania do łaźni. W ciągu czterech i pół roku takich osób było kilkadziesiąt. Ostatnio informacji jest mniej — Swiatosław przypuszcza, że ojca mogli odizolować.

„W ciągu tych 4,5 roku było bardzo wielu takich ludzi, dziesiątki, może nawet więcej. Ktoś siedział z nim w tej samej celi i opowiadał o całym swoim życiu, ktoś słyszał go podczas porannej apelu lub widział podczas wyprowadzania do łaźni. Obecnie informacji jest mniej, być może go w jakiś sposób odizolowano. Warunki tam są straszne: to Ural, jest bardzo zimno, a żeby wywrzeć presję psychologiczną, celowo otwierają im okna w celach. Na początku, kiedy ich dopiero przywieziono, dochodziło do ciągłych pobić i znęcania się fizycznego, aż w tym samym ośrodku doszło do tragedii z dziennikarką Wiktorią Roszczyną i burmistrzem Dniprorudnego. Potem przybyły komisje kontrolne i zaczęto traktować więźniów nieco łagodniej”.

Sviatosław opowiada, że stanowisko burmistrza w żaden sposób nie chroni Kolychajewa przed reżimem więziennym – traktuje się go tak samo, jak pozostałych ukraińskich więźniów. Nawet gdy z powodu choroby nie mógł wstać z łóżka, pomoc medyczną udzielono mu dopiero wtedy, gdy jego stan stał się krytyczny.

„Był okres, kiedy ojciec w ogóle nie wstawał: leżał z wysoką gorączką, na nogach pojawiły się owrzodzenia. Jeśli ich nie zmieniano i nie opatrywano, wszystko zaczynało się ropieć, doszło do zakażenia. Dopiero wtedy zabrano go do oddziału medycznego. Pytałem wszystkich zwolnionych żołnierzy: czy traktuje się go jakoś inaczej? Nie. Ze wszystkimi obchodzą się równie okropnie, nie ma żadnych przywilejów ani dla niego, ani dla nikogo innego”.

Brak dostępu dla Czerwonego Krzyża, listy bez odpowiedzi i oszuści

Sviatosław nie ma żadnego aktywnego kanału komunikacji z ojcem. Wysyłał listy, ale nie wie, czy dotarły do adresata. Strona rosyjska twierdzi, że kontakt z jeńcami jest możliwy za pośrednictwem Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża. Sam Komitet wyjaśnia, że nie ma dostępu do miejsc przetrzymywania, ponieważ Rosja nie wpuszcza jego przedstawicieli.

„Napisałem wiele listów, ale nie wiem, czy dotarły, czy nie. Strona rosyjska twierdzi, że jedynym kanałem komunikacji jest Czerwony Krzyż. A Czerwony Krzyż ze swojej strony mówi: nie mamy możliwości ani dostępu do tych miejsc, Rosja nie wpuszcza nas, więc nic nie możemy zrobić. To bardzo skomplikowana sytuacja”.

Przez cały ten czas ani razu nie nawiązano rzeczywistego kontaktu z rosyjskimi służbami, które mogłyby przekazać jakieś informacje o ojcu lub zaproponować sposób powrotu.

„Jest bardzo wielu oszustów, wszystkie rodziny jeńców mają z tym do czynienia, to prawda. A jeśli chodzi o jakieś ich służby lub osoby, które naprawdę się tym zajmują – nie, ani razu. Żadnej odpowiedzi, w ogóle nic”.

„W środku – pustka”: czego rodzina nie może uzyskać od państwa

Sviatosław zwracał się do Sztabu Koordynacyjnego ds. Postępowania z Jeńcami Wojennymi, rzecznika praw obywatelskich, Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU), wywiadu oraz Kancelarii Prezydenta. Jednak za każdym razem, gdy rodzina pyta, dlaczego Ihor Kolychaev nie znalazł się na listach do wymiany, słyszy to samo: Rosjanie go nie oddają.

„Zwracałem się oficjalnie do wszystkich, do których tylko mogłem: do Sztabu Koordynacyjnego, Rzecznika Praw Obywatelskich, wywiadu, Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. Do wszystkich, którzy zajmują się kwestią jeńców wojennych oraz do struktur sił zbrojnych. Zwracałem się również do Kancelarii Prezydenta. Jeśli chodzi o osobiste spotkania, najbardziej otwarty okazał się Dmytro Lubinec. Za każdym razem zadajemy to samo pytanie: dlaczego po tylu wymianach ojciec ani razu nie znalazł się na listach? Odpowiadają nam jednym zdaniem: „Nie chcą go oddać”. Ale to nie może być wyjaśnieniem przez cztery i pół roku! Jeśli to potwierdziliście – postarajcie się, żeby go oddali, dogadajcie się!

Zaczynasz rozplątywać tę plątaninę w prywatnych rozmowach: no dobrze, „nie oddają”, krok drugi – co robimy? A w środku nie ma nic. Pustka. Czy wykorzystaliśmy nasze siłowe struktury negocjacyjne, które mają swoje, niepubliczne stanowiska? Dlaczego nie ma jasnego publicznego oświadczenia? Prosiliśmy też Lubieńca: wyraź jasne stanowisko. Wciąż na nie czekamy. Gra na zwłokę, ignorowanie i jakaś indywidualna obojętność.

Krążą plotki, jakoby ojciec współpracował z Rosjanami. Mówię: jeśli współpracuje – zwróćcie go, oskarżcie publicznie, osądźcie, ale dajcie przynajmniej coś! Nie, odpowiadają: „Nie mamy żadnych pytań, wiemy, że jest w niewoli, pracujemy nad tym”. I tak od czterech i pół roku.

Ojciec przekazuje za pośrednictwem uwolnionych żołnierzy prośbę do prezydenta o pomoc, podkreślając, że nie zgodził się na współpracę. A wszystkie te informacje: zeznania dotyczące jego stanu, jego słowa – są oficjalnie rejestrowane przez Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy przed kamerą. Wszystko zostało udokumentowane. Jednak rezultatów nie było i nadal nie ma”.

Według Swiatosława zeznania osób, które widziały ojca, jego prośby o pomoc oraz informacje o stanie zdrowia są przekazywane ukraińskim służbom specjalnym. Twierdzi on, że SBU rejestruje te zeznania na wideo. Jednak rodzina nie dostrzega, by zebrane dane miały wpływ na negocjacje lub przybliżały moment uwolnienia.

Burmistrz Chersoniu, a obecnie jeniec Rosji, Ihor Kolychajew

„Komuś opłaca się trzymać go tam”: skąd biorą się takie opinie

Sviatosław próbował różnych sposobów, by zwrócić uwagę na tę sprawę. Były publiczne apele, osobiste rozmowy, a był też okres, kiedy rodzina przez prawie rok nie mówiła głośno o niewoli, mając nadzieję, że milczenie pomoże w negocjacjach. Teraz uważa, że ten czas minął na próżno. Brak odpowiedzi skłania go do myśli, które nazywa przedwczesnymi i takimi, których wolałby w ogóle nie dopuszczać do siebie, ale których nie może odrzucić.

„Zajmowałem różne stanowiska: zwracałem się zarówno publicznie, jak i nieoficjalnie. Był okres, kiedy uważałem, że potrzebna jest cisza, i czekaliśmy prawie rok. Zmarnowaliśmy ten czas. Dzisiaj zająłem bardziej konkretne i jasne stanowisko, przedstawiając fakty.

Jeśli ani ja, ani społeczeństwo nie mamy odpowiedzi na te fakty, to powstają one same z siebie w wyniku próżni informacyjnej. Wnioski nasuwają się same. Jest jeszcze za wcześnie, by to stwierdzić, ale pojawia się taka podła myśl: prawdopodobnie komuś opłaca się trzymać go tam i nie sprowadzać z powrotem tutaj. Być może dla kogoś w naszym państwie taki układ jest najwygodniejszy?

Sviatosław nie wymienia konkretnych osób, którym mogłoby opłacać się długotrwałe przetrzymywanie jego ojca w Rosji. Wiąże jednak swoje obawy z tym, co wydarzyło się w Chersoniu wiosną 2022 roku. Igor Kolychaev pozostał bowiem w mieście i nadal pełnił obowiązki burmistrza, gdy rosyjskie wojska ustanowiły tam już reżim okupacyjny.

„Z tego, co pamiętamy, w mieście nie było nikogo z przedstawicieli samorządu ani władz w ogóle. Ojciec pozostał jedynym ukraińskim urzędnikiem, który publicznie wyrażał swoje stanowisko, ściśle wykonywał polecenia Kijowa i prezydenta oraz stale składał pisemne sprawozdania na temat stanu spraw.

Wobec Rosjan przyjął jasną zasadę: pełni obowiązki burmistrza, a w przypadku przymusowego usunięcia ze stanowiska – odejdzie. Powiedział im to prosto w oczy, przedstawił to w listach do prezydenta i rządu oraz nagrał publiczne oświadczenie skierowane do mieszkańców miasta w kwietniu. Wrogowie go usunęli, przez jakiś czas zespół pracował zdalnie, a potem go zabrano.

Od tamtej pory nie pojawiło się żadne oficjalne stanowisko ze strony władz ukraińskich. Prezydent dwu- lub trzykrotnie przyjeżdżał do wyzwolonego Chersonu i nie padło ani jedno słowo o burmistrzu, który pozostał wierny miastu”.

„Wystarczy dwa-trzy zdania od prezydenta”: rodzina liczy przynajmniej na gest uwagi

Sviatosław nie prosi o osobiste spotkanie z prezydentem, ani o ujawnianie mu szczegółów negocjacji czy operacji specjalnych. Syn potrzebuje przynajmniej publicznego sygnału, że państwo pamięta o jego ojcu, Ihorze Kolychaevie, i że pracuje nad jego powrotem. Nawet krótka wzmianka podczas rozmowy z dziennikarzami dałaby rodzinie poczucie, że jest wysłuchana.

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„Zwracam się do prezydenta i nie oczekuję od niego bezpośredniej odpowiedzi twarzą w twarz. Jednak tylko on może dać do zrozumienia, jakie jest stanowisko państwa i jego stosunek do Igora Kolychaeva. Poprzez doradców, poprzez odpowiedź udzieloną dziennikarzowi podczas konferencji. Rozumiem, jak to się robi. Byłby to dla mnie i mojej rodziny sygnał, że nas wysłuchano.

Jednak w odpowiedzi – całkowita cisza. Wiem na 100%, że te wiadomości docierają do prezydenta, są mu przekazywane. A mimo to milczą i w ogóle nie reagują”.

Igor Kolychaev otrzymał order „Za męstwo” III stopnia jeszcze w czasie okupacji. Jednak dla rodziny to odznaczenie nie zastąpi jego powrotu. Sviatosław mówi, że chciałby usłyszeć od prezydenta lub innych urzędników choćby kilka zdań o tym, co się robi, by uwolnić burmistrza.

„Jaka odpowiedź byłaby dla mnie wystarczająca? Choćby prosta publiczna wzmianka ze strony osób zaangażowanych w tę sprawę, ze strony prezydenta. Nie trzeba poświęcać temu całego dnia – wystarczy 2–3 zdania podczas rozmowy z prasą lub w kontekście rozmowy o Chersoniu: „Pamiętamy, prowadzimy negocjacje, robimy wszystko, co w naszej mocy”. Żebym widział, że proces się toczy. Nie chcą tego robić publicznie? No dobrze, ale dlaczego? Chociaż ten sam Dmytro Lubinec obiecał: „Znajdę sposób, by wystąpić i powiedzieć o tym publicznie”. Cóż, do tej pory jeszcze nie znalazł”.

„Wszystko zależy od prezydenta”: kto może udzielić odpowiedzi

Sviatosław nie wie, jak długo jeszcze i na co dokładnie ma czekać. Szczególnie niepokoi go stan zdrowia ojca: według zeznań uwolnionych jeńców był on chory i nie otrzymywał odpowiedniej opieki medycznej. Rodzina niejednokrotnie słyszała osobiste obietnice urzędników, ale żadna z nich nie przyniosła jak dotąd rezultatu.

„Na pytanie, jak długo jeszcze trzeba czekać z nadzieją… To trudne pytanie, nie wiem. W prywatnych rozmowach słyszałem wiele obietnic, ale nie było ani jednej publicznej deklaracji, którą wszyscy mogliby usłyszeć. Nie potrafię podać konkretnego terminu. Chodzi przecież o stan zdrowia ojca – czy on w ogóle będzie w stanie to przeczekać?”

A może ktoś z władz blokuje powrót Kolychajewa do ojczyzny z powodu osobistych lub politycznych interesów? Jednak Swiatosław nie ma żadnych nazwisk ani podejrzeń.

„Nie znam konkretnej osoby, której mogłyby to być interesy polityczne lub osobiste. Odpowiedź jest tu bardzo prosta. Wyobraźmy sobie, że jakaś „osoba X” rzeczywiście ma takie pragnienie. Czy może ona przez cztery i pół roku hamować ten proces ze wszystkich stron, wydawać polecenia, podczas gdy my publicznie zwracamy się do prezydenta, a prezydent rzekomo o tym nie wie? Nie może. To fantastyka.

Jeśli taka osoba istnieje, to prezydent o niej wie i może albo poprzeć jej stanowisko, albo je zniwelować. Właśnie dlatego zwracam się do niego jako do gwaranta Konstytucji, który jako jedyny jest w stanie rozwiać te wątpliwości. W 2022 roku wydawał osobiste polecenia, kontrolował sytuację w Chersoniu i doskonale o wszystkim wie.

Nie wierzę, że żyje w nieświadomości lub zapomniał o istnieniu burmistrza Chersoniu. Przez te lata musiał wyrobić sobie własne stanowisko. A jeśli została ona zbudowana na manipulacjach lub fałszywych danych od tych, którzy nie chcą powrotu ojca, należy ją pilnie zrewidować. Dzisiaj osiągnęliśmy szczyt rezonansu informacyjnego, ponieważ społeczeństwo nie jest już w stanie tolerować tego milczenia”.

„Jak to możliwe, że burmistrz, który pozostał wierny Ukrainie, wciąż nie figuruje na listach?”

Sviatosław nie rozumie, dlaczego po latach wymian do domu wracają osoby cywilne, które przypadkowo znalazły się w rosyjskich więzieniach, a jego ojca wciąż nie ma wśród uwolnionych. Nie prosi o umieszczenie Igora Kolychaeva na pierwszym miejscu w kolejce. Uważa jednak, że osoba, która pozostała w okupowanym Chersoniu i nie zgodziła się na współpracę z Rosjanami, już dawno powinna była otrzymać szansę na powrót.

„Nie potrafię wyjaśnić, dlaczego właśnie teraz ta historia stała się tak głośna w mediach. Od lat zajmuję się sprawą uwolnienia ojca. Budzę się rano i zastanawiam się, co mogę dla niego dzisiaj zrobić? Uczę się, a po zajęciach raz po raz piszę listy, apele, wnioski. Ojciec, urzędnik, który od pierwszych dni wykazał się wyraźnym proukraińskim stanowiskiem, a przez cały ten czas jego nazwisko ani razu nie znalazło się na listach wymiany. Jak to możliwe? Nie znam na to odpowiedzi. Nie musi być jakimś pierwszym ani wyjątkowym. Ale w końcu kolej powinna dotrzeć również do niego”.

Rosja potwierdziła, że przetrzymuje Igora Kolychaeva już w 2023 roku, niemal od samego początku jego uwięzienia. Sviatosław porównuje tę sytuację do historii burmistrza Holoj Prystani Aleksandra Babicza, którego Rosjanie przez długi czas nie uznawali za jeńca wojennego i dopiero niedawno potwierdzili jego status. Zdaniem syna Kolychaeva po oficjalnym potwierdzeniu strona ukraińska powinna była przystąpić do konkretnych negocjacji w sprawie uwolnienia.

„Oczywiście powinna nadejść kolej. Albo też powinien to być odrębny proces negocjacyjny. Myślę, że kiedy Rosjanie oficjalnie potwierdzili to w 2023 roku, był to jasny sygnał: tak, jest u nas, jest oficjalnym jeńcem wojennym, proszę, prowadźcie dialog. Dla porównania: okupanci bardzo długo nie potwierdzali, że burmistrz Holoj Prystani Babicz jest u nich, zrobili to dopiero niedawno. A w przypadku Igora już w 23. roku. Dlaczego mimo to nadal nie ma rezultatu – to pytanie, na które w żaden sposób nie możemy uzyskać odpowiedzi”.

W ciągu czterech i pół roku Sviatosław odwiedził dziesiątki gabinetów, napisał setki listów i wysłuchał niezliczonych wyjaśnień, które jednak nie dały odpowiedzi na najważniejsze pytanie: co konkretnie robi się, aby sprowadzić z powrotem jego ojca? Nie prosi o żadne specjalne warunki, nie domaga się ujawnienia tajnych szczegółów negocjacji. Chce wiedzieć, że o Ihorze Kolychaevie nie zapomniano i że jego uwolnienie naprawdę pozostaje zadaniem dla państwa ukraińskiego.

Na razie rodzina żyje w oczekiwaniu, otrzymując sporadyczne wiadomości od uwolnionych jeńców, składając stosy nowych pism i czekając. Za każdym razem, gdy w odpowiedzi pada kolejne „Rosja nie oddaje”, po raz kolejny pojawia się pytanie Sviatosława: jeśli nie oddaje, to co robi Ukraina, aby go odzyskać?

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