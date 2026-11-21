Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow wygłosił szereg oświadczeń dotyczących Ukrainy, podważając jej historyczne prawo do własnego terytorium. Nazwał południowy wschód i znaczną część środkowej Ukrainy, w tym Kijów, „ziemiami odwiecznie rosyjskimi”, a władze ukraińskie oskarżył o rzekome szerzenie „jaskiniowej rusofobii”.

„Południowy wschód Ukrainy i znaczna część środkowej Ukrainy, w tym Kijów, to bez wątpienia ziemie odwiecznie rosyjskie. Mieszka tam naród, który przyjął chrzest w tej samej chrzcielnicy co my, skąd wszyscy się wywodzimy” – powiedział rosyjski minister.

Jednocześnie Ławrow zaprzeczył, jakoby całe terytorium Ukrainy można było uznać za miejsce zamieszkania „jednego narodu”. Według niego na zachodzie kraju ukształtowały się „kultura i wartości”, które rzekomo „sprzeciwiają się” Rosji.

Ponadto szef rosyjskiego MSZ oskarżył ukraińskich prezydentów, począwszy od Leonida Kuczmy, o próby „nie obrażania Zachodu i mieszkańców Zachodu” oraz rzekome przemilczanie problemu. Jak twierdzi, „zawsze łagodzili ostrość problemu”, przez co ostatecznie „wybuchł” on z pełną siłą.

Jako jeden z głównych celów Rosji Ławrow wymienił walkę z tak zwaną „jaskiniową rusofobią”, którą, jak twierdzi, narzuca się na Ukrainie.

„Myślę, że obecnie naszym najważniejszym zwycięstwem, poza osiągnięciem celów »specjalnej operacji wojskowej«, ale zadanie związane z tym celem – to pokonanie jaskiniowej rusofobii, którą próbuje się zaszczepić na Ukrainie, a dokładniej na tym obszarze, który obecnie nazywa się Ukrainą” – oświadczył rosyjski minister.

Osobno Ławrow wypowiedział się na temat prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Twierdził, że głowa państwa rzekomo „zmieniła zdanie i nastawienie”, a teraz „klęka przed prochami nazistowskich zbrodniarzy”.

Ponadto rosyjski minister bezpodstawnie oskarżył ukraińskie władze o zamiar utworzenia na terenie Ławry Kijowsko-Peczerskiej Panteonu Bohaterów. Groby, które – jak twierdził – planuje się tam umieścić, Ławrow nazwał „szatańskimi”.

Ławrow wypowiedział się na ten temat w filmie dokumentalnym „Nasze Chrzest. Przewodniczący”, opublikowanym na rosyjskich portalach.

Przypomnijmy, że Moskwa przygotowała własny dokument programowy dotyczący kształtowania nowej architektury bezpieczeństwa w Eurazji, w którą – zgodnie z zamysłem Kremla – mają zostać włączeni wszyscy jego sojusznicy. Minister spraw zagranicznych RF Siergiej Ławrow oświadczył, że proponowany system nie powinien ograniczać interesów żadnej ze stron.

Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow oświadczył, że cele Moskwy w wojnie przeciwko Ukrainie pozostają niezmienne, a zniesienie tak zwanych ograniczeń praw ludności rosyjskojęzycznej musi nastąpić natychmiast i nie może być przedmiotem negocjacji. Powiedział to dziennikarzom po zakończeniu 21. szczytu Azji Wschodniej w Manili.

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