Pełnomocnik Rady Najwyższej ds. Praw Człowieka Dmytro Lubinec poinformował, że nie słyszał o przygotowaniach do misji humanitarnej w Kostiantynówce. Jak powiedział, obecnie główna uwaga skupia się na tymczasowo okupowanej części obwodu chersońskiego.

Pełnomocnik Rady Najwyższej ds. praw człowieka Dmytro Lubinec oświadczył, że obecnie nie posiada informacji na temat przygotowań do jakiejkolwiek misji humanitarnej w Kostiantynówce w obwodzie donieckim, podobnej do tej w Oleszach. Lubinec poinformował o tym podczas posiedzenia tymczasowej komisji śledczej Rady Najwyższej.

„Obecnie nie mam wiedzy na temat przygotowań do jakiejkolwiek podobnej misji humanitarnej. Po raz pierwszy usłyszałem o tej inicjatywie, podobnie jak zapewne wszyscy obywatele Ukrainy, z mediów po spotkaniu prezydenta Federacji Rosyjskiej ze specjalnymi przedstawicielami ze strony USA” – powiedział Lubinec.

Dodał, że Kostiantynówka w ogóle nie pojawiała się wśród potencjalnych miejscowości, do których mogłyby zostać zorganizowane tego typu misje humanitarne.

„Chociaż dysponujemy wstępną listą takich miejscowości, to w pierwszej kolejności skupiliśmy naszą uwagę na obwodzie chersońskim, a konkretnie na terytorium obwodu chersońskiego, które jest tymczasowo okupowane przez Rosję. Z tego, co mi obecnie wiadomo, podobna katastrofa humanitarna, czyli niezwykle trudne i złe warunki życia, w jakich znajdują się obywatele Ukrainy, panuje obecnie nie tylko w Oleszkach, ale także w innych miejscowościach obwodu chersońskiego” – zaznaczył Lubinec.

Wcześniej Pieskow oświadczył, na jakich warunkach Federacja Rosyjska zgodzi się na misję humanitarną w Kostiantynówce.

DeepState zdementowało oświadczenia Putina dotyczące okupacji Kostiantynówki.

Atesz poinformował o zamiarze Rosji wysłania żołnierzy do Kostiantynówki pod pozorem misji humanitarnej.

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