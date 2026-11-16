Wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej Dmitrij Miedwiediew oświadczył, że państwa zachodnie rzekomo wyrządziły byłym koloniom szkody w wysokości ponad kwadryliona dolarów.

Nazwał sankcje przejawem neokolonializmu i oświadczył, że rosyjscy dyplomaci będą domagać się w ONZ uznania ich za zbrodnię przeciwko ludzkości.

„Stulecia barbarzyńskiej eksploatacji, przymusowego podziału terytoriów i niszczenia tradycyjnych porządków zapewniły metropoliom dobrobyt kosztem zniewolonych narodów. W zasadzie prosperują one i obecnie – wiele z nich dzięki temu, co zrobili w ciągu ostatnich stuleci” – oświadczył Dmitrij Miedwiediew.

Według Miedwiediewa państwa zachodnie przez wieki wzbogacały się dzięki wyzyskowi i zniewoleniu innych narodów. Jednocześnie ruch „Za wolność narodów!”, na którego posiedzeniu zabrał głos, działa pod egidą partii „Jedna Rosja” od lutego 2024 roku.

Wcześniej informowano, że Unia Europejska opracowuje kolejny pakiet sankcji wobec Rosji, którego przyjęcie planowane jest na listopad 2026 roku po uzgodnieniu przez wszystkie państwa członkowskie Unii. Wśród podmiotów, które zostaną objęte ograniczeniami, przeważają rosyjskie banki regionalne i rafinerie ropy naftowej, a także zagraniczne firmy z Chin i Zjednoczonych Emiratów Arabskich, które ułatwiają omijanie wcześniejszych barier. Równolegle UE planuje znacznie rozszerzyć ograniczenia eksportowe dotyczące rosyjskich przedsiębiorstw.

Ostateczne zatwierdzenie pakietu nastąpiło podczas posiedzenia Rady UE ds. Zagranicznych 16 listopada, a ograniczenia obejmą również przedsiębiorstwa wspierające działalność floty szarej.

Na nową listę sankcyjną Unii Europejskiej wpisano największe rosyjskie rafinerie ropy naftowej, w szczególności rafinerie w Moskwie, Omsku, Saratowie, Chabarowsku i Ilsku, a także szereg innych przedsiębiorstw z branży naftowej.

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