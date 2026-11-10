W obwodzie czernihowskim w wyniku najechania samochodu na minę zginęła jedna osoba, a druga została ranna

W gminie Gorodnia w rejonie czernihowskim samochód osobowy, jadąc polną drogą, najechał na przedmiot wybuchowy. W wyniku wybuchu zginął mężczyzna urodzony w 1970 roku, a kolejny pasażer urodzony w 2008 roku odniósł obrażenia.

„Dzisiaj około południa w rejonie czernihowskim samochód osobowy, jadąc polną drogą, najechał na przedmiot wybuchowy. W wyniku wybuchu pojazd stanął w płomieniach” – poinformowała służba ratownicza.

Źródło: Główna Dyrekcja Państwowej Służby Ratowniczej Ukrainy w obwodzie czernihowskim.

Przypomnijmy, że w pobliżu wsi Mukoszyn w rejonie Kamień-Kaszirski traktor wjechał na minę przeciwpancerną podczas prac leśnych.

W obwodzie sumskim zmarł 17-letni chłopak, który wpadł na przedmiot wybuchowy w gminie Worożbiańskiej. Młodzieniec z licznymi obrażeniami został przewieziony do szpitala, ale lekarzom nie udało się go uratować.

Od początku pełnej inwazji Rosji na Ukrainę w wyniku wybuchów min i innych przedmiotów wybuchowych poszkodowanych zostało 1757 osób. Spośród nich 510 zginęło, a kolejne 1247 odniosło obrażenia.

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