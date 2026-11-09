Na froncie doszło do 148 starć: najostrzejsze walki miały miejsce na kierunkach pokrowskim i konstantynowskim

W ciągu ostatnich 24 godzin na froncie odnotowano 148 starć bojowych między ukraińskimi obrońcami a rosyjskimi okupantami. Najintensywniejsze walki toczyły się na kierunkach konstantynowskim i pokrowskim.

Na tych odcinkach frontu Siły Obronne Ukrainy odparły ponad 20 ataków wojsk rosyjskich.

„Ogółem od początku tej doby doszło do 148 starć bojowych. Przeciwnik przeprowadził 48 nalotów, zrzucając 163 kierowane bomby lotnicze. Ponadto wykorzystał do ataków 4608 dronów-kamikadze i przeprowadził 1967 ostrzałów miejscowości oraz pozycji naszych wojsk” – czytamy w komunikacie.

Na kierunkach północno-słobozhańskim i kurskim od początku doby okupanci przeprowadzili dwa naloty, użyli trzech kierowanych bomb lotniczych, przeprowadzili 46 ostrzałów pozycji naszych wojsk i miejscowości, w tym jeden ostrzał z użyciem systemów rakietowych.

Na kierunku południowo-slobozhańskim przeciwnik sześciokrotnie zaatakował pozycje naszych oddziałów w rejonie miejscowości Ochrimówka, Chrypuny, Mała Wovcza oraz w okolicach Starycy i Czugunówki.

Na kierunku kupiańskim okupanci nie przeprowadzili działań szturmowych.

Sześć prób natarcia najeźdźców zostało odpartych na kierunku Liman w kierunku Limanu oraz w rejonie miejscowości Zariczne.

Na kierunku słowiańskim Siły Obronne powstrzymały dwie próby natarcia najeźdźców w kierunku Piskunówki oraz w rejonie miejscowości Jampil.

Na kierunku Kramatorskim przeciwnik przeprowadził dwie akcje szturmowe, atakując w kierunku Wasjutynskiego oraz w rejonie Tychonówki.

Na kierunku Kostiantynówskim Siły Obronne odparły dziewięć wrogich szturmów w rejonach miejscowości Kostiantynówka, Dowga Balka, Rusin Jar oraz w kierunku Mykołajpilla. Jedna potyczka nadal trwa.

W rejonie Pokrowskiego wróg przeprowadził dwanaście ataków. Okupanci próbowali posuwać się naprzód w pobliżu miejscowości Vilne, Svitle, Molodetske oraz w kierunku miejscowości Mirne, Serhiivka i Novopavlivka.

Według wstępnych danych, dzisiaj zlikwidowano tu 59 okupantów, a 30 zostało rannych; zniszczono dziewięć pojazdów, 18 środków specjalnych, osiem punktów dowodzenia dronów, 33 kryjówki oraz skład amunicji wroga. Uszkodzono dziewięć pojazdów, cztery systemy artyleryjskie, cztery urządzenia specjalne, pięć stanowisk dowodzenia bezzałogowymi statkami powietrznymi oraz 151 kryjówek wroga. Zniszczono lub unieszkodliwiono 286 bezzałogowych statków powietrznych różnych typów.

Na kierunku Aleksandrówskim wróg nie prowadził działań szturmowych.

Na kierunku Huliaipil Siły Obronne odparły dwa ataki wroga w kierunku miejscowości Nowe Zaporoże.

Na kierunku Orichów okupanci przeprowadzili jedną akcję szturmową, atakując w rejonie Stepowego.

Na kierunku przydnieprowskim okupanci nie przeprowadzili żadnych działań szturmowych.

Na pozostałych kierunkach nie odnotowano istotnych zmian w sytuacji.

Informacja ta została opublikowana na Facebooku z odniesieniem do danych operacyjnych Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy (ZSU) na godz. 22:00 dnia 09.11.2026 r.

W ciągu ostatniej doby Siły Zbrojne Ukrainy zlikwidowały na froncie 2 280 rosyjskich okupantów.

W ciągu doby na froncie odnotowano 140 starć, a najgorętszym kierunkiem pozostaje kierunek Pokrowski.

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