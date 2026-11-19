W ciągu ostatniej doby, 18 listopada, Siły Obronne Ukrainy odparły rosyjskie ataki na kilku odcinkach frontu. Największą aktywność przeciwnik wykazał na kierunkach Pokrowskim, Konstantynowskim i Słowiańskim, gdzie odnotowano łącznie 45 akcji szturmowych.

W ciągu ostatniej doby wojska rosyjskie przeprowadziły 71 nalotów, podczas których zrzuciły 239 kierowanych bomb lotniczych.

Ponadto wróg wykorzystał 4582 drony-kamikadze i przeprowadził 2027 ostrzałów miejscowości oraz pozycji wojsk ukraińskich. Spośród nich 29 ostrzałów przeprowadzono przy użyciu rakietowych systemów ognia salwowego.

Pod ostrzałem wroga znalazły się miejscowości w obwodach sumskim i czernihowskim.

W szczególności w obwodzie sumskim ostrzelano Koreniok, Tovstodubowe, Ulanowe, Bachiwsk, Iskryskivszczynę, Wolfine, Neskuchne, Kucherivkę, Jastrubszczynę, Atynskie, Bezsalivkę, Łużki, Topolę, Ryżiwkę, Simejczyne, Doroszywkę oraz Wolną Slobodę.

W obwodzie czernihowskim ostrzelano Chrinówkę, Jelinę i Gati. Jednocześnie Wolna Sloboda stała się celem nalotu.

Sytuacja na froncie

Kierunki północno-słobożański i kurski: przeciwnik przeprowadził trzy ataki, zadał dwa uderzenia lotnicze z użyciem czterech kierowanych bomb lotniczych oraz 68 ostrzałów pozycji wojsk ukraińskich i miejscowości. Cztery ostrzały przeprowadzono przy użyciu systemów rakietowych wielokrotnego wystrzału (RSZV).

Kierunek południowo-slobozhański: ukraińskie oddziały odparły cztery ataki wroga w kierunku Ochrimówki, Riznykowa i Kolodjaznego.

Kierunek Kupiański: wróg przeprowadził jeden atak w kierunku Mitrofanówki.

Kierunek Liman: ukraińskie siły zbrojne odparły sześć ataków okupantów w kierunku Mirnego, Zaricznego, Limana i Jampola.

Kierunek Słowiański: przeciwnik przeprowadził 12 ataków w rejonach Piskunówki, Krywej Łuki, Jampola i Mykołajówki.

Kierunek Kostiantynów: odnotowano 16 ataków. Najeźdźcy atakowali w rejonie Kostiantynówki oraz w kierunku Nowoseliwki, Mykołajpilla, Kuczerowego Jaru, Toretska, Sofiówki i Wilnego.

Kierunek Pokrowski: wróg przeprowadził 17 ataków, próbując posuwać się naprzód w kierunku Hannówki, Czernihówki, Dobropola, Nowofedorówki, Nowogryszynego, Mirnego, Sergiówki, Molodeckiego i Nowopidgorodniego.

Kierunek Aleksandrów: przeciwnik nie przeprowadzał działań szturmowych.

Sytuacja na południu

Kierunek Huliaipil: okupanci dwukrotnie zaatakowali pozycje ukraińskich obrońców, próbując posuwać się w kierunku Dolinki i Jegorówki.

Kierunek Orichów: odnotowano jeden atak wroga w kierunku Zarichne.

Kierunek przydnieprowski: wróg nie prowadził działań szturmowych.

Na kierunkach wołyńskim i poleskim nie stwierdzono oznak formowania grup ofensywnych wojsk rosyjskich.

Informuje o tym Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Według informacji Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy w ciągu ostatniej doby ukraińscy obrońcy zlikwidowali 1 970 rosyjskich okupantów. Nowe dane dotyczące strat armii RF zostały opublikowane na dzień 19 listopada 2026 roku.

Na froncie w ciągu doby doszło do 205 walk, a na kierunku Pokrowskim zneutralizowano 80 okupantów.

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