W ciągu 18 listopada na froncie doszło do 205 starć bojowych między Siłami Obronnymi Ukrainy a wojskami rosyjskimi. Najbardziej aktywnie okupanci próbowali atakować na kierunkach pokrowskim i konstantynowskim.

„Ogółem od początku tej doby doszło do 205 starć bojowych. Przeciwnik przeprowadził 55 nalotów i zrzucił 181 kierowanych bomb lotniczych. Ponadto wykorzystał do ataków 2960 dronów-kamikadze i przeprowadził 1523 ostrzały miejscowości oraz pozycji naszych wojsk” – czytamy w komunikacie.

Na kierunkach północno-słobozhańskim i kurskim od początku doby okupanci przeprowadzili trzy akcje szturmowe, zadali jeden atak lotniczy, zrzucając jedną bombę kierowaną, oraz przeprowadzili 56 ostrzałów pozycji naszych wojsk i miejscowości, z czego cztery z użyciem systemów rakietowych wielokrotnego wystrzału.

Na kierunku południowo-slobozhańskim przeciwnik czterokrotnie zaatakował pozycje naszych oddziałów w rejonach Ochrimówki, Riznykowa i Kolodjaznego.

Na kierunku kupiańskim wróg przeprowadził jeden atak w kierunku Mitrofanówki.

Pięć prób natarcia najeźdźców zostało odpartych na kierunku Liman w kierunku Mirnego, Zaricznego, Limanu i Jampola. Walka trwa.

Na kierunku słowiańskim Siły Obronne powstrzymały 12 prób natarcia najeźdźców w rejonie miejscowości Piskunówka, Krywa Łuka, Jampol i Mikołajówka. Jedna z tych ofensyw nadal trwa.

Na kierunku Kramatorska przeciwnik próbował umocnić swoje pozycje, atakując w kierunku Malinówki.

Na kierunku Kostiantynów Siły Obronne odparły 15 wrogich szturmów: w rejonie miejscowości Kostiantynówka oraz w kierunku Nowoseliwki, Mykołajpilla, Kucherowego Jaru, Toretska, Sofiivki i Vilnego.

W rejonie Pokrowskiego wróg przeprowadził 17 ataków. Okupanci próbowali posuwać się naprzód w pobliżu miejscowości Hannówka, Czernihówka, Dobropillia, Nowofedorówka, Nowogryszyne, Mirne, Sergiówka, Molodeckie i Nowopidgorodnie. Dwa z tych ataków wciąż trwają.

Według wstępnych szacunków, dzisiaj zlikwidowano tu 73 okupantów, a 7 zostało rannych; zniszczono dziesięć pojazdów, dwa pojazdy specjalne oraz 31 kryjówek wroga. Uszkodzono czołg, dwie jednostki techniki samochodowej, trzy działa, trzy pojazdy specjalne, punkt dowodzenia bezzałogowymi statkami powietrznymi oraz 79 kryjówek wroga. Zniszczono lub unieszkodliwiono 162 bezzałogowe statki powietrzne różnych typów.

Na kierunku Aleksandrówskim przeciwnik nie prowadził działań szturmowych.

Na kierunku Huliaipil Siły Obronne odparły dwa ataki wroga w kierunku miejscowości Dolynka i Jegorivka.

Na kierunku Orichów najeźdźcy próbowali posuwać się w kierunku Zarichne.

Na kierunku przydnieprowskim okupanci nie przeprowadzili żadnych działań szturmowych.

Na pozostałych kierunkach nie odnotowano istotnych zmian w sytuacji – podsumowano w Sztabie Generalnym Sił Zbrojnych Ukrainy.

Informacja ta zawarta jest w komunikacie Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy dotyczącym sytuacji na godz. 22:00.

Na froncie w ciągu doby doszło do 139 starć, najgorętsze walki miały miejsce na kierunku Pokrowskim.

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