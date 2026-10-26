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Na froncie odnotowano w ciągu doby 185 starć, a najintensywniejsze z nich miały miejsce na kierunku Pokrowskim

UA NEWS 26 października 2026 23:00
Na froncie odnotowano w ciągu doby 185 starć, a najintensywniejsze z nich miały miejsce na kierunku Pokrowskim

Od początku dnia w poniedziałek, 26 października, na froncie doszło do 185 starć bojowych między Siłami Obronnymi Ukrainy a wojskami rosyjskimi. Najintensywniejsze walki toczyły się na kierunkach pokrowskim i konstantynowskim – poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Ostrzał wroga

Przeciwnik przeprowadził 48 nalotów, zrzucając 155 kierowanych bomb lotniczych. Ponadto wykorzystał do ataku 6385 dronów-kamikadze i przeprowadził 2007 ostrzałów miejscowości oraz pozycji naszych wojsk.

Sytuacja na północy

Na kierunkach północno-słobozhańskim i kurskim od początku doby okupanci przeprowadzili jeden nalot, użyli dwóch kierowanych bomb lotniczych, przeprowadzili 37 ostrzałów pozycji naszych wojsk i miejscowości, z czego dwa przy użyciu systemów rakietowych wielokrotnego wystrzału. 

Walki w obwodzie charkowskim

Na kierunku południowo-slobozhańskim przeciwnik sześć razy zaatakował pozycje naszych oddziałów w kierunku miejscowości Wołochowskie, Ochrimówka, Szabelne i Czugunówka. Dwa z tych ataków wciąż trwają.

Na kierunku kupiańskim wróg trzykrotnie próbował poprawić swoje pozycje, prowadząc działania szturmowe w kierunku Radkivki. Walka trwa.

Walki na wschodzie

Na kierunku limańskim odparto siedem prób natarcia najeźdźców w kierunku Zielonej Doliny, Kolodziow i Limanu. Jedna z tych akcji wciąż trwa.

Na kierunku słowiańskim siły obronne powstrzymały trzy próby natarcia najeźdźców w rejonie miejscowości Ozerne, Krywa Łuka i Mykołajówka. Trwa jedna akcja szturmowa wroga.
 

Na kierunku Kramatorskim przeciwnik nie przeprowadzał działań szturmowych. 

  • Na kierunku Kostiantynów Siły Obronne odparły 20 szarż wroga: w rejonie miejscowości Kostiantynówka oraz w kierunku Oleksiejewo-Druzhkivki, Nowoseliwki, Rajskiego, Nowopawłówki, Wilnego i Kucherowego Jaru. Trwa jedna akcja szturmowa wroga.

  • W rejonie Pokrowskiego wróg przeprowadził dwadzieścia pięć ataków. Okupanci próbowali posuwać się naprzód w pobliżu miejscowości Nowy Donbas, Dobropillia, Wilne, Swiatohorówka, Swiatle, Mirne, Sergiivka, Molodetske, Nowomykolaivka i Filia. Trzy ataki nadal trwają. 

  • Według wstępnych danych, dzisiaj zlikwidowano tutaj 45 okupantów, a 5 zostało rannych; zniszczono sześć pojazdów, jeden środek specjalny oraz cztery kryjówki. Uszkodzono cztery pojazdy oraz 40 kryjówek wroga. Zniszczono lub unieszkodliwiono 146 bezzałogowych statków powietrznych różnych typów. 

  • Sytuacja na południu

  • Na kierunku Aleksandrówskim wróg przeprowadził jeden atak w kierunku Piddubnego.

  • Na kierunku Huliaipil Siły Obronne odparły dziesięć ataków wroga w kierunku miejscowości Rizdvyanka, Vozdvyzhivka, Nowe Zaporoże, Werchnia Tersa, Hirke i Charivne. Walka trwa.
     

  • Na kierunkach Orichowskim i Przydnieprowskim okupanci nie przeprowadzili działań szturmowych.

  • Na pozostałych kierunkach nie odnotowano istotnych zmian w sytuacji. 

  • Informacje te zawarte są w raporcie Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy na godz. 22:00.

  • Sztab Generalny Ukrainy wskazał najbardziej gorące odcinki frontu w ciągu ostatniej doby.
     
  • Przypomnijmy, że DeepState odnotował postępy Rosjan w pobliżu Kostiantynówki i Vozdzyżówki.
     

  • Wcześniej Sztab Generalny poinformował o stratach Rosji w ciągu doby według stanu na 26 października.

  • Dodajmy, że ukraińskie siły zbrojne przeprowadziły ataki na rosyjskie stacje radarowe i punkty dowodzenia.

  • Na froncie w ciągu ostatniej doby doszło do 146 starć – najintensywniejsze miały miejsce na kierunku Pokrowskim.

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