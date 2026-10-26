Od początku dnia w poniedziałek, 26 października, na froncie doszło do 185 starć bojowych między Siłami Obronnymi Ukrainy a wojskami rosyjskimi. Najintensywniejsze walki toczyły się na kierunkach pokrowskim i konstantynowskim – poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Ostrzał wroga

Przeciwnik przeprowadził 48 nalotów, zrzucając 155 kierowanych bomb lotniczych. Ponadto wykorzystał do ataku 6385 dronów-kamikadze i przeprowadził 2007 ostrzałów miejscowości oraz pozycji naszych wojsk.

Sytuacja na północy

Na kierunkach północno-słobozhańskim i kurskim od początku doby okupanci przeprowadzili jeden nalot, użyli dwóch kierowanych bomb lotniczych, przeprowadzili 37 ostrzałów pozycji naszych wojsk i miejscowości, z czego dwa przy użyciu systemów rakietowych wielokrotnego wystrzału.

Walki w obwodzie charkowskim

Na kierunku południowo-slobozhańskim przeciwnik sześć razy zaatakował pozycje naszych oddziałów w kierunku miejscowości Wołochowskie, Ochrimówka, Szabelne i Czugunówka. Dwa z tych ataków wciąż trwają.

Na kierunku kupiańskim wróg trzykrotnie próbował poprawić swoje pozycje, prowadząc działania szturmowe w kierunku Radkivki. Walka trwa.

Walki na wschodzie

Na kierunku limańskim odparto siedem prób natarcia najeźdźców w kierunku Zielonej Doliny, Kolodziow i Limanu. Jedna z tych akcji wciąż trwa.

Na kierunku słowiańskim siły obronne powstrzymały trzy próby natarcia najeźdźców w rejonie miejscowości Ozerne, Krywa Łuka i Mykołajówka. Trwa jedna akcja szturmowa wroga.



Na kierunku Kramatorskim przeciwnik nie przeprowadzał działań szturmowych.

Na kierunku Kostiantynów Siły Obronne odparły 20 szarż wroga: w rejonie miejscowości Kostiantynówka oraz w kierunku Oleksiejewo-Druzhkivki, Nowoseliwki, Rajskiego, Nowopawłówki, Wilnego i Kucherowego Jaru. Trwa jedna akcja szturmowa wroga.

W rejonie Pokrowskiego wróg przeprowadził dwadzieścia pięć ataków. Okupanci próbowali posuwać się naprzód w pobliżu miejscowości Nowy Donbas, Dobropillia, Wilne, Swiatohorówka, Swiatle, Mirne, Sergiivka, Molodetske, Nowomykolaivka i Filia. Trzy ataki nadal trwają.

Według wstępnych danych, dzisiaj zlikwidowano tutaj 45 okupantów, a 5 zostało rannych ; zniszczono sześć pojazdów, jeden środek specjalny oraz cztery kryjówki. Uszkodzono cztery pojazdy oraz 40 kryjówek wroga. Zniszczono lub unieszkodliwiono 146 bezzałogowych statków powietrznych różnych typów.

Sytuacja na południu

Na kierunku Aleksandrówskim wróg przeprowadził jeden atak w kierunku Piddubnego.

Na kierunku Huliaipil Siły Obronne odparły dziesięć ataków wroga w kierunku miejscowości Rizdvyanka, Vozdvyzhivka, Nowe Zaporoże, Werchnia Tersa, Hirke i Charivne. Walka trwa.



Na kierunkach Orichowskim i Przydnieprowskim okupanci nie przeprowadzili działań szturmowych.

Na pozostałych kierunkach nie odnotowano istotnych zmian w sytuacji.

Informacje te zawarte są w raporcie Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy na godz. 22:00.

Sztab Generalny Ukrainy wskazał najbardziej gorące odcinki frontu w ciągu ostatniej doby .



. Przypomnijmy , że DeepState odnotował postępy Rosjan w pobliżu Kostiantynówki i Vozdzyżówki.



Wcześniej Sztab Generalny poinformował o stratach Rosji w ciągu doby według stanu na 26 października.

Dodajmy, że ukraińskie siły zbrojne przeprowadziły ataki na rosyjskie stacje radarowe i punkty dowodzenia.

Na froncie w ciągu ostatniej doby doszło do 146 starć – najintensywniejsze miały miejsce na kierunku Pokrowskim.

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