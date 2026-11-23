Od początku 23 listopada na froncie doszło do 123 starć bojowych. Najintensywniejsze walki toczą się na kierunku Kostiantynówskim – poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Na kierunku Pokrowskim ukraińskie siły zbrojne zlikwidowały 30 rosyjskich okupantów i zniszczyły skład amunicji.

Ostrzały

Przeciwnik przeprowadził 50 nalotów i zrzucił 171 kierowanych bomb lotniczych. Ponadto wykorzystał do ataku 5213 dronów-kamikadze oraz przeprowadził 1517 ostrzałów miejscowości i pozycji naszych wojsk.

Sytuacja na północy

Na kierunkach północno-słobożańskim i kurskim od początku doby agresor przeprowadził 1 atak, wykonał trzy naloty, zrzucając siedem kierowanych bomb lotniczych, oraz przeprowadził 70 ostrzałów pozycji naszych wojsk i miejscowości.

Sytuacja w obwodzie charkowskim

Na kierunku południowo-słobożańskim przeciwnik raz zaatakował pozycje naszych oddziałów w rejonie miejscowości Ochrimówka.



Na kierunku kupiańskim wróg nie przeprowadzał działań szturmowych.

Sytuacja na wschodzie

Dwie próby natarcia najeźdźców zostały odparte na kierunku limańskim w rejonie Zarichnego w kierunku Limanu.



Na kierunku Słowiańskim Siły Obronne powstrzymały trzy próby natarcia najeźdźców w rejonach miejscowości Dibrowa i Jampil. Jedna z tych ofensyw nadal trwa.



Na kierunku Kramatorskim przeciwnik nie przeprowadził ataku.



Na kierunku Kostiantynów Siły Obronne odparły 15 szarż wroga: w rejonie miejscowości Kostiantynówka, Vilne oraz w kierunku Mykołajpila i Kucherowego Jaru. Trzy ataki nadal trwają.



W rejonie Pokrowskiego wróg przeprowadził dziesięć ataków. Okupanci próbowali posuwać się naprzód w pobliżu miejscowości Czernihówka, Dobropillia, Wasylówka, Mirne, Molodeckie oraz w kierunku Serhiiwki.



Według wstępnych danych, dzisiaj zlikwidowano tu 30 okupantów, a 23 zostało rannych; zniszczono sześć pojazdów, jeden środek walki elektronicznej, 10 środków specjalnych, dwa punkty dowodzenia dronami, skład amunicji oraz 37 kryjówek wroga. Uszkodzono sześć pojazdów, sześć dział, trzy urządzenia specjalne, 12 stanowisk dowodzenia bezzałogowymi statkami powietrznymi oraz 127 kryjówek wroga. Zniszczono lub unieruchomiono 334 bezzałogowe statki powietrzne różnych typów.

Sytuacja na południu

Jak informuje Sztab Generalny, na kierunku Aleksandrówskim przeciwnik nie prowadził działań szturmowych.



Na kierunku Huliaipilskim Siły Obronne odparły pięć ataków wroga w kierunku miejscowości Nowe Zaporoże i Rizdvyanka.



Na kierunkach Orichowskim i Przydnieprowskim okupanci nie przeprowadzali działań szturmowych.



Na pozostałych kierunkach nie odnotowano istotnych zmian w sytuacji.

Informuje o tym Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.



Na froncie w ciągu doby doszło do 149 starć bojowych, najgoręcej było na dwóch kierunkach.

W ciągu ostatniej doby, 21 listopada, armia rosyjska straciła w wojnie przeciwko Ukrainie kolejnych około 2310 żołnierzy. Ogółem od początku pełnej inwazji straty osobowe Federacji Rosyjskiej, według szacunków Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy, wyniosły około 1 miliona 637 tysięcy osób.

Czytaj nas na