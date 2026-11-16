W ciągu ostatnich 24 godzin na froncie doszło do 133 starć bojowych. Największą aktywność rosyjskie wojska wykazały na kierunku Pokrowskim, gdzie 13 razy próbowały zaatakować pozycje Sił Obronnych Ukrainy.

Podczas tych ataków okupanci stracili prawie 70 żołnierzy.

„Ogółem od początku tej doby doszło do 133 starć bojowych. Przeciwnik przeprowadził jeden atak rakietowy, wykonał 57 nalotów i zrzucił 165 kierowanych bomb lotniczych. Ponadto wykorzystał do ataków 6262 drony-kamikadze i przeprowadził 1803 ostrzały miejscowości oraz pozycji naszych wojsk” – czytamy w komunikacie.

Na kierunkach północno-słobozhańskim i kurskim od początku doby doszło do dwóch starć bojowych, okupanci przeprowadzili jeden nalot, zrzucili dwie kierowane bomby lotnicze i przeprowadzili 16 ostrzałów pozycji naszych wojsk oraz miejscowości, z czego jeden przy użyciu rakietowego systemu ognia salwowego.

Na kierunku południowo-slobozhańskim przeciwnik dwukrotnie zaatakował pozycje naszych oddziałów w kierunku miejscowości Ochrimivka.

Na kierunku kupiańskim okupanci nie przeprowadzili żadnych działań szturmowych.

Cztery próby natarcia najeźdźców zostały odparte na kierunku Liman, w pobliżu Zarichnego oraz w kierunku miejscowości Liman.

Na kierunku Słowiańskim Siły Obronne powstrzymały trzy próby natarcia najeźdźców w kierunku Ozernego i Mykołajówki.

Na kierunku Kramatorskim przeciwnik przeprowadził jeden atak w kierunku Popasnego.

Na kierunku Kostiantynówskim Siły Obronne odparły cztery szarże wroga w rejonie miejscowości Kostiantynówka. Jedna potyczka nadal trwa.

W rejonie Pokrowskiego wróg przeprowadził trzynaście ataków. Okupanci próbowali posuwać się naprzód w pobliżu miejscowości Toreckie, Vilne, Dobropillia, Svitle, Molodeckie oraz w kierunku miejscowości Kucheriv Yar, Hruzke, Mirne i Serhiivka. Trwa jedna wroga akcja szturmowa.

Według wstępnych danych, dzisiaj zlikwidowano tutaj 54 okupantów, a 14 zostało rannych; zniszczono sześć pojazdów, pięć środków specjalnych, dwa punkty dowodzenia dronami oraz 39 kryjówek wroga. Uszkodzono osiem pojazdów, dwa działa, jeden środek specjalny, cztery punkty dowodzenia bezzałogowymi statkami powietrznymi, 96 kryjówek wroga oraz skład paliwowo-olejowy. Zniszczono lub unieszkodliwiono 332 bezzałogowe statki powietrzne różnych typów.

Na kierunku Aleksandrówskim nie odnotowano działań szturmowych.

Na kierunku Huliaipil Siły Obronne odparły pięć ataków wroga w kierunku miejscowości Ternuwate, Dolynka i Jegorówka.

Na kierunkach Orichowskim i Przydnieprowskim okupanci nie przeprowadzali działań szturmowych.

Na pozostałych kierunkach nie odnotowano istotnych zmian w sytuacji.

Informacja ta została opublikowana na Facebooku z powołaniem się na dane operacyjne Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy według stanu na godz. 22:00 w dniu 16.11.2026 r.

Na froncie w ciągu doby doszło do 171 starć, z których najostrzejsze miały miejsce pod Pokrowskiem.

W nocy z 14 na 15 listopada w Rosji poinformowano o ataku dronów na obiekty przemysłowe w Tatarstanie i obwodzie rostowskim. W Niżnokamsku wybuchł pożar na terenie zakładu petrochemicznego „Niżnokamsknaftochem”, a w Taganrogu uszkodzona została podstacja elektryczna.

Czytaj nas na