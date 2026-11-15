Na froncie, w walce o niepodległość Ukrainy, zginęła żołnierka i operatorka dronów z Czeczeńskiego Batalionu Ochotniczego im. Szejka Mansura — mieszkanka Odessy o pseudonimie Rayana. Była jedyną kobietą w składzie tej jednostki, wykonywała skomplikowane zadania bojowe na kierunku donieckim i do ostatniej chwili walczyła o wolną przyszłość dla swojego syna.

O tej stracie poinformowała organizacja społeczna „Liga Muzułmanek Ukrainy” oraz przewodniczący Ogólnoukraińskiego Stowarzyszenia Organizacji Społecznych „Alraid” Seiran Arifow.

W życiu cywilnym Rayana pracowała jako trenerka boksu tajskiego, wychowywała syna i uczęszczała do meczetu w Kijowie. W 2024 roku postanowiła wstąpić do Sił Obronnych Ukrainy, ukończyła kursy obsługi bezzałogowych statków powietrznych (BpLA) i została pierwszą kobietą-ochotniczką w batalionie. Na froncie obrończyni nie tylko niszczyła sprzęt wroga za pomocą dronów, ale także kierowała sztabem zaopatrzeniowym jednostki i opiekowała się meczetem w położonej przy linii frontu Kostiantynówce.

Koledzy z broni i wolontariusze wspominają Rayanę jako niezwykle odważną, zdecydowaną i pełną światła osobę. Ukraiński obrońca Murad Nasirow zaznaczył, że jej poświęcenie stało się dowodem na to, że miłość do Ojczyzny i godność nie mają narodowości. Ciepłymi wspomnieniami o niej podzieliła się również Olga Konowal, dyrektorka fundacji im. Bohatera Ukrainy Siergieja Konowala, podkreślając, że Ukraina straciła fantastyczną wojowniczkę.

Źródło: Organizacja społeczna „Liga Muzułmanek Ukrainy”, Seyran Arifow.

Na froncie zginął operator kamery z Połtawy Wasyl Wieliczko. Pracował w lokalnych stacjach telewizyjnych IRT i „Misto Plus”, a następnie wstąpił do Sił Zbrojnych Ukrainy. O śmierci obrońcy 16 października poinformowała jego żona.

W walkach o niepodległość Ukrainy z rosyjskimi siłami terrorystycznymi zginął były pomocnik reprezentacji narodowej i kijowskiego „Dynamo” Roman Maksymjuk. Jego śmierć potwierdzono na podstawie wyników badań DNA po roku poszukiwań i nadziei na powrót.

Czytaj nas na