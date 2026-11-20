Na froncie zginął żołnierz, solista Filharmonii Obwodowej w Zaporożu, artysta i prowadzący miejskie imprezy Bogdan Chyżniak.

„Na froncie zginął Bogdan Chyzhniak, utalentowany solista Filharmonii w Zaporożu, obrońca ojczyzny, wolontariusz, szczery człowiek, wspaniały ojciec i zawsze niezawodny we wszystkim. Kolejna artystyczna rodzina została osierocona, ale on zawsze będzie z nami. Szczere kondolencje dla żony Julii Chyzhniak, rodziny, bliskich i współpracowników – to niepowetowana strata, wspólnie opłakujemy tę stratę. Składamy Bogdanowi głęboki ukłon za obronę” – napisała Konarewa.

Po rozpoczęciu pełnej inwazji rosyjskiej Bogdan Chyzhniak zaangażował się w działalność wolontariacką, a następnie, jeszcze w tym samym 2022 roku, wstąpił do służby wojskowej.

W maju 2023 roku obrońca otrzymał honorową odznakę „Złoty Krzyż”. Odpowiedni rozkaz podpisał ówczesny Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy Walerij Zaluzhnyj.

O śmierci obrońcy poinformowała była dyrektorka Filharmonii Obwodowej w Zaporożu Iryna Konarewa.

Wcześniej informowano o śmierci byłego burmistrza Rawy Ruskiej i szefa lwowskiej organizacji regionalnej ugrupowania „Swoboda”, Mykoły Zinko.

Na froncie zginął operator wideo z Poltawy Wasyl Wieliczko. Pracował on w lokalnych stacjach telewizyjnych IRT i „Misto Plus”, a następnie wstąpił do Sił Zbrojnych Ukrainy. O śmierci obrońcy poinformowała 16 października jego żona.

W walkach o niepodległość Ukrainy z rosyjskimi siłami terrorystycznymi zginął były pomocnik reprezentacji narodowej i kijowskiego „Dynamo” Roman Maksymjuk. Jego śmierć potwierdzono na podstawie wyników badań DNA po roku poszukiwań i nadziei na powrót.

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