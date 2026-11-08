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W obwodzie charkowskim rosyjski dron zaatakował obiekt infrastruktury krytycznej; 250 tysięcy abonentów pozostało bez prądu

UA NEWS 08 listopada 2026 10:05
W obwodzie charkowskim rosyjski dron zaatakował obiekt infrastruktury krytycznej; 250 tysięcy abonentów pozostało bez prądu

W nocy z 7 na 8 listopada rosyjski dron zaatakował obiekt infrastruktury krytycznej w obwodzie charkowskim. W wyniku ataku około 250 tysięcy abonentów pozostało bez dostaw energii elektrycznej.

Jak podał, uderzenie zadał wrogi dron typu „Geran-4” lub „Shahed”.

„W wyniku trafienia w obiekt infrastruktury krytycznej przez wrogi dron typu „Geran-4” (lub „Shahed”) pozbawiono zasilania około 250 tysięcy odbiorców w obwodzie charkowskim, a także inne obiekty o kluczowym znaczeniu” — poinformował Baksheev.

Według wstępnych informacji nie ma na razie doniesień o ofiarach ataku.

Pracownicy energetyki już pracują nad usunięciem uszkodzeń i przywróceniem dostaw energii elektrycznej. Jednocześnie dokładny czas przywrócenia prądu odbiorcom nie jest jeszcze znany.

Poinformował o tym burmistrz Zlatopola Mykoła Baksziejew.

W wyniku kolejnego masowego ataku Rosji na infrastrukturę energetyczną ponad 600 tysięcy odbiorców w obwodzie dniepropetrowskim pozostało bez prądu. Szpitale i obiekty infrastruktury krytycznej przechodzą na zasilanie rezerwowe z generatorów.

W nocy z 7 na 8 listopada elektrownia jądrowa w Zaporożu utraciła zewnętrzne zasilanie. Obecnie jej własne zapotrzebowanie zaspokajają rezerwowe generatory dieslowskie. Jest to już 16. przypadek całkowitej utraty zewnętrznego zasilania przez EJZ od początku 2026 roku.

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