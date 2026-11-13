W obwodzie charkowskim kobieta zginęła w wyniku wybuchu ładunku wybuchowego, a jej córka została ranna

Do tragedii doszło w pobliżu wsi Karasówka w gminie Zolochów, gdzie dwie kobiety wpadły na nieznane urządzenie wybuchowe. Jedna z nich zginęła, a druga odniosła obrażenia – poinformował szef Administracji Obwodowej w Charkowie Oleg Sinegubow.

„W wyniku wybuchu zginęła 60-letnia kobieta. Jej 30-letnia córka odniosła rany ręki i obecnie otrzymuje wszelką niezbędną pomoc medyczną” – napisał Sinegubow na swoim kanale w Telegramie.

Rosyjskie wojska zaatakowały obwód czerkaski, w wyniku czego uszkodzona została infrastruktura gazowa. Część mieszkańców została tymczasowo pozbawiona dostaw gazu.

W ciągu doby, od rana 12 do rana 13 listopada, rosyjskie wojska przeprowadziły ponad 50 ataków na 25 miejscowości w 14 gminach obwodu sumskiego. W wyniku ostrzałów zginęły dwie osoby, a jedna osoba odniosła rany.

W ciągu doby wojska rosyjskie zaatakowały 52 miejscowości w obwodzie zaporoskim. W wyniku uderzeń na Zaporoże i rejon zaporoski rannych zostało 15 osób, w tym dwoje dzieci.

W wyniku ataku drona na obwód sumski 12 listopada zginęło dwóch lokalnych mieszkańców w wieku 57 i 47 lat. Mężczyźni przebywali przy motocyklu w gminie Seredyno-Budskiej w rejonie szostkowskim – poinformował szef Sumskiej Obwodowej Administracji Oleg Grigorow.

W wyniku rosyjskiego ataku na Winnicę ranni zostali ludzie, a także uszkodzony został budynek przedszkola. O skutkach ataku poinformował burmistrz Siergiej Morgunow.

Rosyjskie wojska zaatakowały infrastrukturę energetyczną i sektor mieszkaniowy w obwodzie rówieńskim, w szczególności wielopiętrowy budynek w centrum obwodu. W wyniku ostrzału sześć osób odniosło rany, a część miejscowości pozostała bez dostaw energii elektrycznej.

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