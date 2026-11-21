Podczas operacji „Niedźwiedzia pułapka” na północy obwodu charkowskiego ukraińskie siły zbrojne zastosowały taktykę ataku odwracającego uwagę, pojazdy opancerzone oraz masowe wykorzystanie dronów. Pomogło to pokrzyżować plany rosyjskiego dowództwa dotyczące otoczenia oddziałów Sił Zbrojnych Ukrainy. Istotnymi elementami operacji były również rygorystyczne środki bezpieczeństwa operacyjnego oraz zdalne minowanie szlaków zaopatrzeniowych rosyjskich wojsk.

Analitycy zwracają uwagę, że rosyjscy urzędnicy wojskowi ogłaszali rzekome skuteczne otoczenie tysięcy ukraińskich żołnierzy w tym rejonie.

Kreml nadal posługuje się takimi twierdzeniami, próbując przekonać kraje zachodnie do przyjęcia wymyślonej przez Rosję linii frontu jako podstawy do negocjacji pokojowych. Jednak w rzeczywistości w tym czasie ukraińskie oddziały prowadziły operację wyzwalania terytoriów.

Według informacji ISW, 20 listopada ukraiński pułk poinformował, że w ramach operacji „Pułapka na niedźwiedzia” wyzwolono 204 kilometry kwadratowe terytorium oraz 14 miejscowości na północ i północny wschód od Wielkiego Burluka.

Zgodnie z mapą ukraińskie siły zbrojne wyzwoliły następujące wioski:

Komisarowe;

Szyroke;

Czarne;

Nefedówka;

Szewjakówka;

Wodiane;

Dovhenke;

Zarubinka;

Ustyniwka;

Iwaszkine;

Aniskine;

Wilchuwatka;

Dovzhanka;

Czugunówka.

Jednocześnie pod kontrolą rosyjskich wojsk pozostają cztery miejscowości: Ozerne, Bereznyki, Artylne i Rublene.

Dowódca 475. pułku szturmowego Sił Zbrojnych Ukrainy, podpułkownik Ołeksandr Nastenko, powiedział ukraińskiej redakcji BBC, że podczas operacji żołnierze przestrzegali rygorystycznych środków bezpieczeństwa operacyjnego. Według niego operacja trwa, a ukraińskie oddziały nadal oczyszczają poszczególne przygraniczne miejscowości.

Według oceny ISW rosyjskie dowództwo planowało zamknąć okrążenie sił ukraińskich w pobliżu wsi Prykolotne. W tym celu wojska RF miały atakować jednocześnie z dwóch kierunków: ze wschodu – przez Artylne i Wilchuwatkę, a z zachodu – przez Wołczansk i Biały Kolodziej.

Pod koniec czerwca 2026 roku rosyjskie oddziały przekroczyły granicę w pobliżu Artilnego i posunęły się w kierunku Prykolotnego. Wówczas ukraińskie źródła wojskowe oceniały sytuację jako niemal krytyczną.

Jednocześnie ISW nie znalazło potwierdzeń, że rosyjskim wojskom udało się otoczyć ukraińskie oddziały w tym rejonie. Miało to miejsce pomimo oświadczeń Ministerstwa Obrony RF i szefa Sztabu Generalnego Walerija Gerasimowa we wrześniu i październiku.

Rosyjscy urzędnicy wojskowi twierdzili, że w okrążeniu znalazły się tysiące ukraińskich żołnierzy. Oświadczenia te rozpowszechniali również rosyjscy propagandyści. 20 listopada jeden z blogerów powiązanych z Kremlem ponownie poinformował o walkach w pobliżu Prykolotnego.

Jak zauważyli analitycy ISW, doniesienia o operacji „Niedźwiedzia pułapka” wskazują, że ukraińskie siły zbrojne wykorzystywały pojazdy opancerzone, w szczególności do przeprowadzenia ataku odwracającego uwagę. Jej celem było zmuszenie Rosjan do skoncentrowania sił w mylnym kierunku i zwabienie ich w strefę rażenia dronów.

W szczególności Siły Zbrojne Ukrainy wykorzystały czołg T-80 oraz czołg M-1 „Abrams” podczas ataku na Wilchuwatkę. Miało to stworzyć wrażenie, że właśnie w tym rejonie nastąpi główny ukraiński atak.

Rosyjskie dowództwo odebrało te działania jako przygotowania do zakrojonej na szeroką skalę ofensywy i przesunęło do rejonu Wilchuwatki jednostki rezerwowe. Jednak ukraińscy operatorzy dronów zadali ciosy siłom rosyjskim, podczas gdy te skupiały się na fałszywym kierunku. Następnie ukraińskie siły zbrojne przeprowadziły ataki na innych odcinkach.

Dowódca 475. pułku szturmowego Sił Zbrojnych Ukrainy Oleksandr Nastenko poinformował również, że podczas innych ataków ukraińskie siły zbrojne wykorzystywały czołgi oraz bojowe wozy piechoty typu Bradley.

Kolejnym ważnym elementem operacji, według danych ISW, było wykorzystanie systemów sieciowych z retransmiterami do zdalnego minowania rosyjskich lądowych szlaków komunikacyjnych.

Systemy te umożliwiały minowanie tras w odległości około 30 kilometrów od linii frontu, utrudniając przemieszczanie się i zaopatrzenie rosyjskich oddziałów.

Ponadto ukraińskie siły zbrojne zapewniły ścisłe zachowanie tajemnicy operacyjnej. Dzięki temu rosyjskie dowództwo nie było w stanie na czas ustalić prawdziwego planu operacji i przygotować się na działania Sił Zbrojnych Ukrainy.

W ten sposób połączenie ataków odwracających uwagę z użyciem pojazdów opancerzonych, masowego wykorzystania dronów, zdalnego minowania oraz ukrywania planów pozwoliło siłom ukraińskim przeprowadzić udaną operację na północy obwodu charkowskiego.

Informacje te zawarte są w raporcie Instytutu Badań nad Wojną (ISW).

Łączne straty bojowe armii rosyjskiej od początku pełnej inwazji na Ukrainę, od 24 lutego 2022 r. do 21 listopada 2026 r., wynoszą około 1 634 860 osób.

Od początku doby 20 listopada 2026 r. na froncie doszło do 157 starć bojowych. Najwięcej ataków rosyjskie wojska przeprowadziły na kierunku Pokrowskim, gdzie ukraińscy obrońcy odparli 16 prób posunięcia się naprzód. Ogółem przeciwnik przeprowadził ataki rakietowe i lotnicze, zrzucił 165 kierowanych bomb lotniczych oraz wykorzystał ponad 4,5 tysiąca dronów-kamikadze.

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