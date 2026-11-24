Mieszkańcy okupowanej przez Rosję mierzei Kinburńskiej mogą nie przetrwać zimy z powodu krytycznego niedoboru żywności i leków. Osoby, którym udało się uciec z okupowanego terytorium, informują o katastrofie humanitarnej i groźbie śmierci z głodu dla tych, którzy pozostają w oblężeniu.

W wioskach Pokrowskie, Wasylówka i Herojskie nadal przebywa około 100 cywilów, głównie osób starszych. Według miejscowych nie pozostały im już prawie żadne środki do przetrwania. Całe stado bydła musiało zostać zabite z powodu braku paszy, a stada zdziczałych koni, jak twierdzą, zostały rozstrzelane przez rosyjskich żołnierzy.

Mieszkańcy opisują sytuację jako jeszcze trudniejszą niż w Oleszkach. Miejscowości są odcięte przez wodę, a wybrzeże jest gęsto zaminowane. Jedyną drogę na ląd ludzie nazywają „drogą śmierci”, ponieważ podczas prób wyjazdu cywile regularnie wpadają na rosyjskie miny.

Ruscy, rażąco naruszając normy międzynarodowego prawa humanitarnego, zablokowali Ukraińcom wszelki dostęp do żywności i leków – nie da się ich nawet kupić. W rzeczywistości rosyjscy okupanci uczynili z cywilów zakładników i wykorzystują ich jako „żywą tarczę”, udaremniając wszelkie próby ewakuacji. Bez pilnego nagłośnienia sytuacji i pomocy z zewnątrz większość mieszkańców mierzei nie dożyje wiosny.

Ważne: właśnie pojawiła się informacja, że Siły Obrony Południa rozważają możliwość przeprowadzenia misji humanitarnej w celu ratowania ludzi. Jak poinformował dowódca OTO „Odessa”, pułkownik Denis Nosikow, wojsko analizuje możliwości dostarczenia mieszkańcom okupowanej mierzei niezbędnych do życia artykułów spożywczych i leków.

Informacje dodatkowe:

Mierzeja Kinburska – piaszczysty obszar na południu obwodu mykolaivskiego, położony w odległości 4–7,5 km od Ochakowa. Stanowi ona przedłużenie półwyspu Kinburskiego i częściowo oddziela Morze Czarne od limanu Dniepr-Buz. Terytorium mierzei wchodzi w skład Czarnomorskiego Rezerwatu Biosfery.

Wojska rosyjskie zajęły Kosię Kinburską w marcu 2022 roku, po rozpoczęciu pełnej inwazji. Od tego czasu pozostaje ona pod rosyjską okupacją.

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