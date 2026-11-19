W gminie Jagotyn w obwodzie kijowskim nadal obowiązuje tymczasowy harmonogram przerw w dostawach energii elektrycznej: trzy godziny z prądem i dziewięć godzin bez zasilania. Sytuacja pozostaje trudna z powodu powtarzających się rosyjskich ostrzałów.

Uszkodzenia infrastruktury energetycznej są bardzo poważne, dlatego jej naprawa wymaga czasu.

Pomimo ciągłego zagrożenia nowymi atakami pracownicy sektora energetycznego kontynuują prace naprawcze. Specjaliści robią wszystko, co w ich mocy, aby przywrócić uszkodzone urządzenia do stanu gotowości operacyjnej i przywrócić dostawy energii elektrycznej dla mieszkańców gminy.

Informuje o tym DTEK.

Ograniczenia w dostawach energii elektrycznej zostaną wprowadzone przez całą dobę z powodu skutków rosyjskich ataków na system energetyczny.

Przez całą dobę okupanci atakowali obiekty związane z wytwarzaniem, przesyłem i dystrybucją energii elektrycznej. Według stanu na poranek 19 listopada odcięcia prądu odnotowano w obwodach dniepropetrowskim, żytomierskim, zaporoskim, mykolaivskim i sumskim.

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