W obwodzie kijowskim udało się opanować pożar w magazynach po rosyjskim ataku

W rejonie Wyshhorodzkim w obwodzie kijowskim służby ratownicze opanowały pożar w magazynach, który wybuchł w wyniku rosyjskiego ataku 14 listopada.

„W wyniku ostrzału w powiecie Wyshhorodskim wybuchł pożar w trzech magazynach. Obecnie pożar został opanowany. Ratownicy prowadzą prace związane z usuwaniem gruzów i polewaniem konstrukcji wodą, aby zapobiec ponownemu wybuchowi pożaru” – czytamy w komunikacie służb ratowniczych.

Na miejscu zdarzenia wraz ze służbami ratowniczymi pracują wolontariusze z oddziału szybkiego reagowania Ukraińskiego Czerwonego Krzyża. Również specjaliści z innych służb przeprowadzają pomiary jakości powietrza w miejscu uderzenia. Zgodnie z wynikami kontroli jakość powietrza odpowiada normie. „Prace trwają” — dodano w Państwowej Służbie Ratowniczej.

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