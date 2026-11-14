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W obwodzie kijowskim udało się opanować pożar w magazynach po rosyjskim ataku

UA NEWS 14 listopada 2026 20:52
W obwodzie kijowskim udało się opanować pożar w magazynach po rosyjskim ataku

W rejonie Wyshhorodzkim w obwodzie kijowskim służby ratownicze opanowały pożar w magazynach, który wybuchł w wyniku rosyjskiego ataku 14 listopada.

 

„W wyniku ostrzału w powiecie Wyshhorodskim wybuchł pożar w trzech magazynach. Obecnie pożar został opanowany. Ratownicy prowadzą prace związane z usuwaniem gruzów i polewaniem konstrukcji wodą, aby zapobiec ponownemu wybuchowi pożaru” – czytamy w komunikacie służb ratowniczych.

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Na miejscu zdarzenia wraz ze służbami ratowniczymi pracują wolontariusze z oddziału szybkiego reagowania Ukraińskiego Czerwonego Krzyża. Również specjaliści z innych służb przeprowadzają pomiary jakości powietrza w miejscu uderzenia. Zgodnie z wynikami kontroli jakość powietrza odpowiada normie. „Prace trwają” — dodano w Państwowej Służbie Ratowniczej.

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Przypomnijmy, że w Kijowie szczątki rosyjskich dronów wykryto co najmniej w dwóch dzielnicach.

W Zaporożu liczba ofiar rosyjskiego ataku wzrosła do 22.

Rosyjski atak na Pawłograd pochłonął życie jednej osoby, a liczba rannych wzrosła do dziesięciu.

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