W związku ze skutkami rosyjskich ostrzałów i uszkodzeniami infrastruktury energetycznej w obwodach kijowskim i dniepropetrowskim zmieniono zasady wyłączania prądu. W części obwodu kijowskiego wprowadzono nadzwyczajne ograniczenia, natomiast w obwodzie dniepropetrowskim pracownicy energetyki ustalają harmonogramy osobno dla każdego budynku.

W obwodzie kijowskim, zgodnie z poleceniem „Ukrenergo”, nadzwyczajne przerwy w dostawach energii elektrycznej obowiązują w rejonach buczańskim, obuchowskim i fastowskim. Zwykłe harmonogramy godzinowych przerw w dostawach energii elektrycznej w tych rejonach nie są obecnie stosowane.

Przyczyną ograniczeń są skutki rosyjskich ataków oraz przeciążenie urządzeń energetycznych. Energetycy liczą na powrót do planowych harmonogramów, gdy tylko pozwoli na to sytuacja w systemie energetycznym.

Ekipy remontowe już pracują nad naprawą uszkodzonego sprzętu. Jednocześnie mieszkańców, którzy mają dostęp do prądu, wzywa się do oszczędnego korzystania z energii elektrycznej.

W obwodzie dniepropetrowskim, z powodu znacznych uszkodzeń infrastruktury energetycznej spowodowanych rosyjskimi atakami, stosowanie zwykłych harmonogramów z podziałem na kolejki i podkolejki jest obecnie niemożliwe.

Dlatego energetycy ustalają godziny przerw w dostawach indywidualnie dla każdego budynku. Ze względu na specyfikę podłączeń do różnych linii elektroenergetycznych nawet w sąsiednich budynkach prąd może być wyłączany o różnych porach.

Harmonogram przerw w dostawach prądu można sprawdzić na oficjalnej stronie internetowej DTEK „Dniprovski Elektromreży” lub w chatbocie firmy. W tym celu należy podać nazwę ulicy i numer domu. Harmonogramy na następną dobę są publikowane każdego wieczoru.

W DTEK poinformowano również, że godziny przerw w dostawie prądu mogą ulegać zmianom w ciągu dnia. Jeśli „Ukrenergo” zaktualizuje polecenia dotyczące ograniczeń w dostawach energii elektrycznej, pracownicy energetyki odpowiednio skorygują harmonogramy.

Po przywróceniu dostaw energii elektrycznej prosi się odbiorców o odczekanie co najmniej 15 minut przed włączeniem urządzeń o dużym poborze mocy. Zaleca się podłączanie urządzeń stopniowo, po kolei, aby nie powodować dodatkowego obciążenia sieci.

Informują o tym „Ukrenergo” i DTEK.

W sobotę, 28 listopada, w szeregu regionów Ukrainy przez całą dobę będą obowiązywały ograniczenia zużycia energii elektrycznej.

Rosja przeszła od punktowych uderzeń w kluczowe urządzenia podstacji energetycznych do masowych ataków amunicją kasetową, próbując uszkodzić jak najwięcej elementów infrastruktury.

Elektrociepłownia Trypilska w obwodzie kijowskim całkowicie wstrzymała produkcję energii elektrycznej i ciepła z powodu rozległych zniszczeń spowodowanych rosyjskimi atakami. Obecnie na terenie zakładu trwają prace związane z usuwaniem gruzów.

9 listopada w wyniku kolejnego ataku uszkodzona została elektrownia cieplna w Trypili. Przedstawiciele „Centrenergo” określili skutki ostrzału jako niezwykle poważne.

Czytaj nas na