Wojska rosyjskie nie prowadzą działań ofensywnych bezpośrednio na linii granicy w obrębie obwodu czernihowskiego. Nie odnotowano również aktywności przeciwnika na granicy Ukrainy z Białorusią.

„W obrębie obwodu czernihowskiego przeciwnik nie podejmuje prób działań ofensywnych bezpośrednio wzdłuż linii granicznej” – zaznaczył Demczenko.

Jednocześnie rosyjskie wojska nadal ostrzeliwują przygraniczne obszary obwodów czernihowskiego, sumskiego i charkowskiego. Według rzecznika Państwowej Służby Granicznej Ukrainy przeciwnik najczęściej wykorzystuje drony, które stanowią większość ataków.

Ponadto na pograniczu tych trzech regionów odnotowuje się ostrzał z artylerii i moździerzy.

Andrij Demczenko poinformował również, że obecnie nie obserwuje się aktywnych działań ze strony Białorusi na wspólnej granicy.

Mimo to ukraińscy strażnicy graniczni i odpowiednie służby nadal wzmacniają pozycje obronne. Na całej długości granicy z Białorusią trwają prace inżynieryjne i fortyfikacyjne.

Według rzecznika działania te są niezbędne, aby zapewnić niezawodną obronę na wypadek radykalnej zmiany sytuacji.

Oświadczył to rzecznik Państwowej Służby Granicznej Ukrainy Andrij Demczeko podczas transmisji telewizyjnej.

W ciągu ostatniego tygodnia ukraińscy strażnicy graniczni nie odnotowali na terytorium Białorusi działania retransmiterów wzmacniających sygnał rosyjskich dronów bojowych typu Shahed i „Gerbera”.

Przypomnijmy, że Białoruś nadal umożliwia Rosji wykorzystywanie retransmiterów dla rosyjskich dronów podczas ataków na Ukrainę. Jednocześnie, według rzecznika Państwowej Służby Granicznej Ukrainy Andrieja Demczenki, nie odnotowano przemieszczania rosyjskich wojsk na terytorium Białorusi.

Wcześniej Zełenski ostrzegł przed planami Putina dotyczącymi rozmieszczenia rakiet balistycznych na Białorusi.

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