Mieszkaniec Jewpatorii został poinformowany o podejrzeniu o działalność kolaboracyjną. Według prokuratury Autonomicznej Republiki Krymu i Sewastopola, po okupacji półwyspu w 2014 roku mężczyzna dobrowolnie pozostał na stanowisku kierownika placówki edukacji pozaszkolnej podlegającej rosyjskiej administracji i wdrażał standardy Federacji Rosyjskiej.

Zgodnie z ustaleniami śledztwa, dostosował placówkę do rosyjskich standardów edukacyjnych, dostosował programy nauczania do wymagań władz okupacyjnych oraz organizował wprowadzanie zmian w dokumentach założycielskich zgodnie z ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej.

Podczas zajęć dzieciom narzucano rosyjskie narracje ideologiczne, angażowano je w wydarzenia popierające okupację Krymu oraz spotkania z uczestnikami wojny przeciwko Ukrainie.

Na początku listopada 2026 roku mężczyzna został zatrzymany w obwodzie odeskim, gdzie przyjechał do krewnych. Podczas przeszukania zabezpieczono rosyjskie paszporty krajowe i zagraniczne, sprzęt elektroniczny oraz środki łączności.

Został oskarżony o działalność kolaboracyjną (cz. 3 art. 111-1 Kodeksu Karnego Ukrainy). Sąd, na wniosek prokuratorów, zastosował środek zabezpieczający w postaci aresztu tymczasowego bez możliwości zwolnienia za kaucją.

Źródło: Biuro Prokuratora Generalnego

W Mikołajowie zatrzymano agenta FSB, który przygotowywał zamach na dowódcę brygady DShV.

Wcześniej kontrwywiad Służby Bezpieczeństwa Ukrainy zatrzymał w obwodzie kijowskim rosyjskiego agenta, który na zlecenie FSB gromadził dane wywiadowcze w celu precyzyjnego ukierunkowania ataków na lokalne obiekty energetyczne. Osobą podejrzaną okazał się kierowca firmy logistycznej, który śledził również lokalizacje baz remontowych Sił Obronnych.

Kontrwywiad SBU zatrzymał w obwodzie chmielnickim mężczyznę podejrzanego o przekazywanie rosyjskim służbom specjalnym współrzędnych jednostek wojskowych, przedsiębiorstw obronnych i terminali pocztowych.

Wojskowa kontrwywiad Służby Bezpieczeństwa Ukrainy we współpracy z DBR zdemaskował zwerbowanego przez FSB żołnierza, który przekazywał Rosji współrzędne ukraińskich obiektów wojskowych na froncie południowym. Aby ukryć kontakty z rosyjskimi służbami specjalnymi, agent zmienił 77 numerów telefonów i korzystał z 18 smartfonów.

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