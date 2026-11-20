W rejonie Połtawy dzisiaj, 20 listopada, fragmenty wrogiej rakiety spadły na teren otwarty w pobliżu zabudowy mieszkaniowej. W wyniku upadku doszło do częściowego zniszczenia i uszkodzenia sąsiednich budynków.

Jak poinformował, na razie nie napłynęły żadne informacje o ofiarach.

„Na chwilę obecną służby ratownicze nie otrzymały żadnych informacji o rannych” – zaznaczył Witalij Dyakivnych.

Informację tę przekazał na Telegramie szef obwodowej administracji wojskowej w Połtawie, Witalij Dyakivnych.

Rosyjscy najeźdźcy od wieczora 19 listopada ponad dziesięć razy zaatakowali obwód dniepropetrowski za pomocą dronów. W wyniku ostrzałów pięć osób odniosło rany, a uszkodzenia odniosły budynki mieszkalne, samochody, bank, sklep i inne obiekty cywilne.

W nocy z 19 na 20 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły masowany atak na Krywyj Róg przy użyciu dronów odrzutowych. W wyniku uderzeń znacznie uszkodzona została infrastruktura, w szczególności stacja benzynowa, a część miasta pozostała bez dostaw energii elektrycznej. Nie odnotowano ofiar śmiertelnych ani rannych.

Przypomnijmy, że rosyjskie drony rakietowe zaatakowały Lwów i obwód lwowski. Nad Lwowem kilkakrotnie rozległy się wybuchy, a siły obrony przeciwlotniczej odparły atak – poinformowali szef Obwodnej Administracji Maksym Kozycki oraz burmistrz Andrij Sadowyj.

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