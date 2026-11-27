W fabryce „Chrompik” w Pervouralsku w obwodzie swierdłowskim w Federacji Rosyjskiej pojawiły się problemy z wypłatą wynagrodzeń.

Pod koniec października pracownicy zaczęli skarżyć się na opóźnienia w wypłatach: część personelu otrzymała wynagrodzenie za wrzesień, innym natomiast, jak twierdzą, zalegają znaczne kwoty. Jeden z pracowników oświadczył, że nie wypłacono mu 160 tysięcy rubli.

Pracownicy zgłaszają również brak wynagrodzenia za październik, które mieli otrzymać 15 listopada.

Równolegle w przedsiębiorstwie rozpoczęły się zwolnienia. Pracowników wzywa się do kierownictwa i proponuje się im rozwiązanie umów o pracę za porozumieniem stron, co pozwala uniknąć wypłat przewidzianych w przypadku redukcji etatów. Tym, którzy odmawiają, rzekomo grozi się dodatkowymi, rygorystycznymi kontrolami wiedzy z zakresu bezpieczeństwa pracy oraz zwolnieniem z przyczyny leżącej po stronie pracodawcy. Według informacji jednego z pracowników, wnioski o zwolnienie złożyło już 113 osób.

W zakładzie potwierdzono opóźnienia w wypłatach wynagrodzeń, tłumacząc je trudną sytuacją na rynku, problemami logistycznymi związanymi z wysyłką produktów oraz koniecznością optymalizacji procesów produkcyjnych.

Przypomnijmy, że w Rosji gwałtownie pogarszają się nastroje konsumentów, spada zaufanie do gospodarki i rośnie niepokój związany z możliwą nową falą mobilizacji. Informuje o tym Służba Wywiadu Zagranicznego Ukrainy.

Po trzech latach nieoczekiwanego wzrostu gospodarczego Rosja boryka się z nagłym spowolnieniem — wydatki na wojnę, inflacja i spadek cen ropy zaczęły wywierać presję na gospodarkę, która jeszcze do niedawna wydawała się odporna na sankcje.

Kredyty dla ludności w Rosji spadły do najniższego poziomu od sześciu lat.

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