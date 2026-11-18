Decyzja została podjęta w związku z pogorszeniem się sytuacji bezpieczeństwa w tej miejscowości. Ewakuacja dotyczy rodzin z małoletnimi dziećmi.

Informację tę przekazał szef obwodowej administracji wojskowej w Zaporożu Michaił Semikin podczas telemaratonu.

Ewakuacja dotyczy 80 rodzin, w których mieszka 85 dzieci. Łącznie ma wyjechać 184 osób.

„Ważne jest nie tylko pomóc ludziom w wyjeździe, ale także zadbać o to, gdzie będą mieszkać po ewakuacji i jakie wsparcie otrzymają. Kwestię tę rozstrzygamy obecnie wspólnie z gminami i partnerami” – powiedział Semikin podczas telemaratonu.

„Liczymy, że w ciągu tygodnia zrealizujemy wszystkie podstawowe działania” — dodał.

Ukraina przygotowuje nowe misje humanitarne w celu ewakuacji obywateli przy wsparciu Melanii Trump — poinformował Lubinec.

Wcześniej Lubinec zapowiedział dodatkową ewakuację z Oleszki i okolicznych wsi.

Przypomnijmy, że Melania Trump zareagowała na udaną ewakuację mieszkańców Oleszok.

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