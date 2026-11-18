W obwodzie zaporoskim ogłoszono obowiązkową ewakuację rodzin z dziećmi z miejscowości Balabino
Decyzja została podjęta w związku z pogorszeniem się sytuacji bezpieczeństwa w tej miejscowości. Ewakuacja dotyczy rodzin z małoletnimi dziećmi.
Informację tę przekazał szef obwodowej administracji wojskowej w Zaporożu Michaił Semikin podczas telemaratonu.
Ewakuacja dotyczy 80 rodzin, w których mieszka 85 dzieci. Łącznie ma wyjechać 184 osób.
„Ważne jest nie tylko pomóc ludziom w wyjeździe, ale także zadbać o to, gdzie będą mieszkać po ewakuacji i jakie wsparcie otrzymają. Kwestię tę rozstrzygamy obecnie wspólnie z gminami i partnerami” – powiedział Semikin podczas telemaratonu.
„Liczymy, że w ciągu tygodnia zrealizujemy wszystkie podstawowe działania” — dodał.
Ukraina przygotowuje nowe misje humanitarne w celu ewakuacji obywateli przy wsparciu Melanii Trump — poinformował Lubinec.
Wcześniej Lubinec zapowiedział dodatkową ewakuację z Oleszki i okolicznych wsi.
Przypomnijmy, że Melania Trump zareagowała na udaną ewakuację mieszkańców Oleszok.